Cink nepojede po short tracku kvůli nemoci ani nedělní závod SP v cross country

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Český biker Ondřej Cink nepojede nedělní domácí závod Světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě. Stejně jako v pátek před startem short tracku ve Vysočina Areně se omluvil kvůli zdravotním problémům. Do dnešního závodu ženské třiadvacítky nezasáhne zraněná Adéla Holubová.

Šestinásobný mistr republiky Cink, který je v současnosti jasnou českou jedničkou, měl patřit do okruhu favoritů na novoměstské trati, kde letos startuje osmidílný seriál SP. Dopředu avizoval, jak moc touží po návratu do nejužší světové špičky.

Jenže už v pátek byl dvaatřicetiletý nucen vynechat short track, který se tak odjel v elitní mužské kategorii bez českého zastoupení. "Vzbudil jsem se s nemocí a bohužel mi můj stav neumožňuje postavit se na start," vysvětlil Cink v pátečním prohlášení.

Věřil, že ušetřené síly mu pomohou k zotavení a vše si vynahradí v neděli v olympijské disciplíně cross country. Nakonec je ale vše jinak. "Necítím se vůbec dobře, jsem slabý a na závodění ve Světovém poháru to vůbec není. Snažil jsem se vykurýrovat, ale je to spíš horší," přiznal Cink dnes na sociálních sítích.

"Moc mě to mrzí, hlavně kvůli domácím fanouškům. Věřím, že to pochopí a budou fandit i dalším českým závodníkům," vzkázal Cink s tím, že by se rád vyléčil a mohl startovat alespoň příští týden na Českém poháru horských kol na Zadově.

Reprezentace přišla navíc o další velkou naději pro domácí závod. Holubová, která obsadila ve čtvrtečním short tracku závodnic do 23 let sedmé místo, nemůže dnes na start kvůli zranění. "Adéla spadla v pátek při tréninku a nalomila si záprstní kůstku. Možná to bude i na šrouby a dva měsíce rekonvalescence," přiblížil Jiří Lutovský, manažer týmu Rouvy Specialized.

Dnes pokračuje závodní program SP maratonskými závody mužů i žen, cross country pojedou postupně junioři, juniorky, muži do 23 let a ženy do 23 let. Elitní kategorie přijdou na řadu v neděli. Ženy odstartují v 11:30, muži v 15:00.