Cink byl v Novém Městě v short tracku 11., vyhrál Van der Poel

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Český biker Ondřej Cink dojel jedenáctý v short tracku na Světovém poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Závod vyhráli Nizozemec Mathieu van der Poel a Američanka Chloe Woodruffová. Nejlepší z českých závodnic byla na 17. místě Jitka Čábelická.

Cink skončil stejně jako před týdnem v Albstadtu těsně za první desítkou. Na vítěze ztratil pět vteřin. "Jsem určitě spokojený. Byl to můj cíl, do hlavního závodu budu startovat z druhé řady. Do posledního kola to bylo těsné. Snažil jsem se být vepředu, ale to chtěl každý," řekl Cink v rozhovoru pro Českou televizi.

Čtyřiadvacetiletý Van der Poel zkusil nastoupit v polovině závodu na deset okruhů, nakonec ale rozhodl až v jeho závěru. Dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu, který je rovněž úspěšným silničářem a vyhrál letos už čtyři jednorázové závody na silnici, navázal na týden starý triumf z Německa.

"Závod byl hodně nervózní. Ocitl jsem se vepředu a až do cíle to bylo jedno velké utrpení. Cítil jsem se ale hodně dobře a mám radost z vítězství. Vyžaduje to v něčem podobnou námahu jako v cyklokrosu," uvedl Van der Poel. Za ním skončili Francouz Maxime Marotte a Brazilec Henrique Avancini. První patnáctku uzavíral Jan Škarnitzl.

Škarnitzlova sestra Čábelická zaostala za vítěznou Woodruffovou o 15 sekund. "Bylo to strašně rychlé, byl to poziční boj. Několikrát to bylo na lokty. Měla jsem menší kolizi a dokonce se mi cestou ztratil čip. Byl to nejtěžší a nejrychlejší short track, co jsem kdy jela," řekla Čábelická.

Rovněž Američanka rozhodla až v závěru závodu. Druhá byla Britka Annie Lastová a třetí Švýcarka Jolanda Neffová.

O víkendu se v Novém Městě pojedou závody SP v olympijské disciplíně cross country. Elitní kategorie jsou na programu v neděli.

Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě - short track:

Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 20:49, 2. Marotte (Fr.) stejný čas, 3. Avancini (Braz.) -1, ...11. Cink -5, 15. Škarnitzl (oba ČR) -6.

Ženy: 1. Woodruffová (USA) 22:08, 2. Lastová (Brit.), 3. Neffová (Švýc.) obě -8, ...17. Čábelická -15, 22. Štěpánová (obě ČR) -22.