Cincibuch s Podrazilem byli ve finále B na MS čtvrtí, Antošová pátá

Račice (Litoměřicko) - Dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil obsadil ve finále B na mistrovství světa ve veslování v Račicích čtvrté místo a celkově skončil desátý. Podobně si vedla i česká osmiveslice, která tentokrát dokázala porazit ukrajinské reprezentanty a skončila mezi jedenácti zúčastněnými posádkami předposlední. Skifařka Lanka Antošová byla o pozici horší a v konečném hodnocení disciplíny obsadila 11. místo.

O nejlepší český výsledek se dnes, kdy do bojů o medaile žádná posádka nepostoupila, postarali Cincibuch s Podrazilem. Již tradičně ztráceli po startu a chvilku byli i poslední. V polovině trati se ale posunuli na čtvrté místo a ve finiši neúspěšně atakovali třetí Italy Davida Mumola a Lucu Rambaldiho.

"Myslím si, že jsme předvedli dobrý závod. Výsledek je důležitý, ale ve finále jsme chtěli předvést co nejhezčí závod. Abychom byli spokojení, což se nám povedlo. Jeli jsme s polem, byli jsme kousek za prvním. Desáté místo je asi OK. Kdyby mi to někdo řekl před šampionátem, tak bych to bral," řekl Podrazil.

Konečný výsledek je podle něj reálným obrazem letošní výkonnosti českého dvojskifu. Pokud by jej Cincibuch s Podrazilem zopakovali i za rok na MS, kvalifikovali by se na olympijské hry v Paříži 2024. K lepším výsledkům musí Podrazil s Cincibuchem zlepšit rychlost v první části závodů.

"Loni jsme to uměli. Jezdili jsme kilák o loď před celým polem a měli jsme slabší druhý kilák. Musíme na to přijít. Asi zkusíme trošku jinou loď, pohrajeme se s nastavením a uvidíme. Máme rok do dalšího mistrovství světa a kvalifikace. Je ale důležité, že i v naší ne úplně top formě jsme ve hře o kvalifikaci," uvedl Podrazil.

Poslední jízda Antošové v Račicích měla opačný průběh. Aktuálně nejlepší česká veslařka byla po startu druhá, poté se posunula do čela, ale na metě 1000 metrů už byla třetí. Ve finiši ještě klesla. "Měla jsem tady fakt tři těžké závody a asi už to na mě bylo moc. Už jsem nedokázala zopakovat předešlé výkony. Dala jsem do toho všechno, vymáčkla jsem poslední zbytky sil, ale už jich bohužel moc nezbylo," řekla Antošová.

Nejlepší výkon podala třicetiletá skifařka v opravné jízdě, kterou vyhrála. "Tam se jelo fakt dobře," podotkla. I Antošová se bude snažit v příštím roce kvalifikovat na olympiádu. "Hlavním úkolem bude najít uvolněné dráhové tempo. Trošku to zekonomičtit. Abych byla schopná ve druhé polovině reagovat na soupeřky a tempo stupňovat. V opravce se mi to povedlo, ale už jsem to nedokázala zopakovat," dodala Antošová.