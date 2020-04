Čína zaznamenala 62 nových případů, Írán má skoro 4000 mrtvých

Peking/Teherán - V pevninské Číně za úterý přibylo 62 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba dvojnásobek pondělního přírůstku. V Íránu za den přibylo 121 úmrtí na koronavirus. Země má nyní téměř 4000 mrtvých a přes 64.500 nakažených.

Čína za úterý zaznamenala 62 potvrzených případů koronaviru

V pevninské Číně za úterý přibylo 62 potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba dvojnásobek pondělního přírůstku. Dnes o tom s odvoláním na čínské zdravotnické úřady informovala agentura Reuters. Dva lidé pak v úterý na komplikace související s koronavirem zemřeli, v pondělí infekci nepodlehl nikdo.

Většina nových případů, konkrétně 59, byla zjištěna u lidí, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. Bilance těchto importovaných případů infekce vzrostla na 1042 a celkový počet nakažených v Číně vzrostl na 81.802.

Vedle toho úřady v úterý registrovaly také 137 nových případů, kdy nakažení koronavirem nevykazovali žádné příznaky nemoci. U drtivé většiny, celkem 102 lidí, byl koronavir prokázán u těch, kdo se do Číny vrátili ze zahraničí. Pro srovnání, za pondělí bylo zaznamenáno 30 asymptomatických případů.

Čínský Wu-chan letecky opustilo 10.000 lidí, 55.000 odjede vlakem

Čínský Wu-chan, odkud se začal šířit do světa koronavirus, se dnes po více než dvou měsících otevřel světu. Na wuchanském letišti byly obnoveny vnitrostátní lety s výjimkou těch do Pekingu a podle agentury Reuters jedenáctimilionové město od půlnoci do rána místního času letecky opustilo přes 10.000 lidí. Podle počtu předem zakoupených lístků se očekává, že dalších 55.000 osob odjede z Wu-chanu ještě dnes vlakem.

Podle oficiálních statistik citovaných Reuters se nemocí covid-19 ve Wu-chanu nakazilo přes 50.000 lidí a více než 2500 jich zemřelo. To představuje 80 procent úmrtí na koronavirus v Číně. Za posledních 21 dnů ale Wu-chan zaznamenal pouze tři případy infekce, ovšem o čínských optimistických statistikách panují všeobecné pochybnosti.

Čínské úřady se nyní obávají druhé vlny epidemie, takže i přes uvolnění opatření vyzývají místní obyvatele, aby raději Wu-chan a celou provincii Chu-pej neopouštěli, pokud to není naprosto nezbytné. Ideálně by se měli dál zdržovat v nejbližším okolí svého domova. Také školy ve Wu-chanu ještě neobnovily výuku.

Největší starosti v Číně nyní působí případy nákazy koronavirem u lidí vracejících se z ciziny. V severočínské provincii Chej-lung-ťiang zaznamenali za poslední den 25 nových případů infekce kvůli přílivu infikovaných cestujících z Ruska, se kterým provincie sdílí pozemní hranici.

Město Suej-fen-che v provincii Chej-lung-ťiang ode dneška omezuje pohyb občanů podobně, jako to platilo ve Wu-chanu. Obyvatelé se musejí zdržovat doma a jeden člověk z rodiny smí jednou za tři dny byt opustit, aby nakoupil potraviny a další nejnutnější potřeby, informovala státní televize CCTV.

Město Wu-chan bylo uzavřené od 23. ledna, nyní je od půlnoci opět spojené s okolním světem. Možnosti odjet využila i Chao Mej z města En-š', které leží 450 kilometrů západně. Devětatřicetiletá žena uvedla, že 2,5 měsíce neviděla své děti, které zůstaly doma, zatímco ona uvázla v karanténě ve Wu-chanu, kde pracuje ve školní jídelně. "Zpočátku jsem každou noc plakala. Bylo to hrozné, protože moje dcera je ještě hodně malá, je jí teprve deset let," uvedla. Dnes radostí nemohla dospat. "Vstala jsem už ve čtyři hodiny. Je to tak úžasný pocit!" řekla.

Lidem opouštějícím město je měřena teplota a také se musejí prokázat zeleným QR kódem na telefonu, který potvrzuje, že dotyčný nepatří mezi nakažené a ani není známo, že by s někým infekčním přišel do styku. Na vlakovém nádraží ve Wu-chanu rovněž dnes ráno zněla z tlampačů výzva, aby si lidé nezapomínali zakrývat ústa a nos rouškami. Mezi davy projížděl robot rozprašující na nohy pasažérů dezinfekci, napsala agentura AFP.

Írán má skoro 4000 úmrtí na koronavirus a přes 64.500 nakažených

V Íránu za den přibylo 121 úmrtí na koronavirus a nově nakažených je tam za 24 hodin 1997. Oznámil to dnes mluvčí ministerstva zdravotnictví. Jak uvedla agentura Reuters, Teherán opravil své původní údaje o celkových počtech na 64.586 infikovaných a 3993 mrtvých. Původní čísla byla o něco vyšší. Mluvčí také sdělil, že mezi nakaženými je 3956 lidí v kritickém stavu.

"Za uplynulých 24 hodin jsme měli 1997 nových případů. V kritickém stavu je 3956 infikovaných," sdělil mluvčí ministerstva.

Oproti úterním údajům je dnes ohlášených nových případů méně - denní přírůstek byl předchozího dne 2089 infikovaných a 133 mrtvých. Pokud jsou vládní statistiky úplné, pak z nich vyplývá, že se v Íránu postupně křivka nárůstu případů zplošťuje.

Země po občanech chce, aby dodržovali odstup od ostatních, ale zároveň na sobotu ohlásila začátek postupné obnovy činnosti některých podniků.

Balík pomoci v době koronaviru ohlásil Bahrajn. Tamní vláda poskytne 570 milionů dolarů (14 miliard korun) na mzdy asi 100.000 zaměstnanců ze soukromého sektoru na měsíce duben až červen. Vláda také uhradí občanům a podnikům výdaje za vodu a elektřinu a prodlouží některé daňové úlevy.

Tato opatření jsou součástí stimulačního balíku, který vláda vyhlásila pro soukromý sektor a který obnáší 11 miliard dolarů.

Zároveň bahrajnská letecká společnost Gulf Air oznámila, že se bahrajnské mezinárodní letiště znovu otevírá pro tranzit pro zahraniční cestující. Země na své území nadále přijímá jenom vlastní občany a lidi, kteří mají v Bahrajnu bydliště. Bahrajn má přes 800 infikovaných.

V Saúdské Arábii je nakaženo přes 2700 lidí a koronavirus tam zabil 41 osob. V Rijádu a dalších městech platí zákaz vycházení a král Salmán rozhodl o dočasném propuštění části vězňů.

Izrael hlásí přes 9400 nakažených a 72 mrtvých, na obou palestinských územích je 263 infikovaných a jeden mrtvý. V Izraeli dnes začíná platit zákaz vycházení, který je vyhlášen kvůli svátku pesach. Oslavy začínají dnes večer a lidé se až do čtvrtečního rána nesmějí vzdálit více než 100 metrů od bydliště. V běžných časech je tento svátek příležitostí k sešlostem širokých rodin.