Čína vyslala bojová letadla přes dělicí linii k Tchaj-wanu

Tchaj-pej - Čínská armáda vyslala 22 bojových letadel přes linii, která dělí průliv mezi Tchaj-wanem a pevninskou Čínou. Kvůli krátkému narušení vzdušného prostoru byly tchajwanské letectvo a protiletecká obrana v pohotovosti, uvedlo tamní ministerstvo obrany. Čína dnes zahájila rozsáhlé vojenské cvičení ve vodách kolem Tchaj-wanu, mimo jiné odpálila i 11 balistických raket. Peking tak reaguje na návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu.

Vojenské cvičení má trvat do neděle a Čína do něj zahrnula i více než stovku letadel včetně bojových letounů a bombardérů, uvedla agentura Reuters s odkazem na informace čínské státní televize CCTV. Tchajwanské ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že armáda dnes použila světlice, aby odstrašila čtveřici čínských dronů, které letěly nad souostrovím Ťin-men. To patří k Tchaj-wanu, leží však daleko od hlavního ostrova, jen zhruba deset kilometrů od čínského pobřeží.

Součástí manévrů je ostrá střelba, včetně odpalování raket. Rakety Tung-feng (Dongfeng) mířily do vod kolem severovýchodního a jihozápadního pobřeží Tchaj-wanu. Pět jich dopadlo do výlučného ekonomického prostoru Japonska u ostrova Hateruma, což vyvolalo ostrý diplomatický protest Tokia.

Ministerstvo obrany Tchaj-wanu v prohlášení uvedlo, že rakety vypálené Čínou letěly vysoko v atmosféře a nepředstavovaly žádnou hrozbu. Kvůli utajení ale neupřesnilo, jakou měly dráhu. Japonské ministerstvo obrany vychází z toho, že nejméně čtyři rakety letěly nad územím Tchaj-wanu a přeletěly Tchaj-pej.

Střední linie, která dělí Tchajwanský průliv, je podle nepsaných pravidel dělicí čárou mezi námořním a vzdušným prostorem Číny a Tchaj-wanu. Čínská letadla prolétla v blízkosti této linie už v úterý, než Pelosiová na ostrov dorazila.