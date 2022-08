Čína vypálila podle Tchaj-wanu několik balistických raket do vod okolo ostrova

Tchaj-pej - Čína dnes podle Tchaj-wanu odpálila balistické rakety poblíž souostroví Ma-cu, které patří pod správu Tchaj-peje, ale leží nedaleko čínských břehů. Několik balistických raket Tung-feng (Dongfeng) mířilo do vod kolem severovýchodního a jihozápadního pobřeží Tchaj-wanu, uvedlo podle agentury Reuters tchajwanské ministerstvo obrany. Úřad sdělil, že v reakci na odpálení raket aktivoval obranné systémy.

Tchaj-pej odsoudila iracionální kroky Číny, která podle něj narušila regionální mír, uvedla agentura Reuters.

Podle interní tchajwanské bezpečnostní zprávy, kterou viděla agentura Reuters a potvrdil ji bezpečnostní zdroj, mířily rakety směrem ke cvičným zónám 2 a 3, které Čína dříve oznámila.

Podle analytiků je jedním ze scénářů, že se Čína chystá vypálit balistické rakety, které by dopadly velmi blízko tchajwanského pobřeží, uvedla BBC.

To Čína udělala v roce 1996, kdy se napětí mezi Pekingem a Tchaj-pejí naposledy takto zhoršilo. Tentokrát jsou však vyznačené zóny vojenského cvičení mnohem blíže Tchaj-wanu.

Obavy vyvolává také skutečnost, že jedna ze zón se nachází východně od Tchaj-wanu v Tichém oceánu. Podle analytiků je tedy možné, že se Čína připravuje na přelet rakety nad Tchaj-wanem, aby střela mohla dopadnout až do vzdálenější zóny. To by bylo považováno za závažné narušení tchajwanského vzdušného prostoru.

Americké letadlo, které dokáže sledovat balistické střely za letu, odstartovalo podle BBC dnes z Japonska a míří k Tchaj-wanu. Podle amerického námořnictva se přesouvá do oblasti, který zahrnuje vody jihovýchodně od Tchaj-wanu, také letadlová loď Ronald Reagan. "USS Ronald Reagan a její úderná skupina jsou na cestě ve Filipínském moři a pokračují v běžných, plánovaných operacích v rámci rutinní hlídky na podporu svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku," uvedl dnes mluvčí námořnictva.

Čínská armáda zahájila vojenské cvičení v okolí Tchaj-wanu

Čínská armáda dnes ráno zahájila vojenské cvičení včetně ostrých střeleb ve vodách a ve vzdušném prostoru obklopujícím Tchaj-wan. Dnes v 6:00 SELČ to oznámila čínská státní televize. Cvičení bude pokračovat až do neděle do 6:00 SELČ. Zvýšená činnost čínské armády je reakcí na úterní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu, který si Čína nárokuje.

Tchajwanské ministerstvo obrany dnes podle agentury Reuters uvedlo, že bude na "nepřátelskou situaci" adekvátně reagovat. Hodlá také zvýšit stupeň pohotovosti vlastní armády a nasadil raketové systémy ke sledování pohybu čínského letectva v blízkosti dělící linie. Tchajwanské námořní lodě se taktéž pohybují v okolí hranice vod.

Čínské vojenské lodě a letouny dnes vstoupily do vod, které si Tchaj-wan nárokuje, sdělily tchajwanské zdroje. Podle tchajwanských představitelů to představuje blokádu námořního a vzdušného prostoru ostrova.

Cvičné zóny obklopují ostrov v nebývalé formaci, uvedl v čínské státní televizi (CCTV) Meng Siang-čching, profesor na Národní univerzitě obrany, a popsal, jak by mohla probíhat skutečná vojenská operace proti Tchaj-wanu, informovala agentura Reuters.

"Ve skutečnosti to pro nás vytvořilo velmi dobré podmínky, až budeme v budoucnu přetvářet strategické prostředí příznivé pro naše sjednocení," řekl Meng.

Čínské jednotky u severního pobřeží Tchaj-wanu by mohly potenciálně zablokovat Ťi-lung, který slouží jako hlavní přístav, zatímco z oblasti východně od Tchaj-wanu by mohly být zahájeny údery zaměřené na vojenské základny ve městech Chua-lien a Tchaj-tung, dodal Meng.

Tchajwanské ministerstvo obrany o několik hodin dříve oznámilo, že jeho webové stránky napadli hackeři a stránky byly dočasně mimo provoz. Podle mluvčí vlády kyberútoky zatím nezpůsobily žádnou škodu, mířily také na ministerstvo zahraničí a prezidentskou kancelář. Vláda ostrovním společnostem doporučila kvůli zvýšenému počtu hackerských útoků posílit kybernetickou bezpečnost.

Čínský ministr zahraničí Wang I dnes označil návštěvu Pelosiové na Tchaj-wanu za "šílenou, nezodpovědnou a vysoce iracionální" akci Spojených států, uvedla čínská státní televize CCTV. Wang v projevu na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí ASEAN v kambodžském Phnompenhu prohlásil, že Čína vyvinula maximální diplomatické úsilí k odvrácení krize, ale nikdy nedopustí, aby byly poškozeny její základní zájmy.

"Současná a budoucí opatření Číny jsou nezbytná obranná protiopatření, která jsou pečlivě zvážená a vyhodnocená a jsou zaměřená na ochranu národní suverenity a bezpečnosti, v souladu s mezinárodním a vnitrostátním právem," citovala CCTV Wanga.