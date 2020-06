Čína v Hongkongu plánuje zřídit úřad národní bezpečnosti

Peking - Čína dnes zveřejnila podrobnosti z připravovaného bezpečnostního zákona pro Hongkong. Ve finančním velkoměstě, kde se kvůli zákonu odehrávají protesty, mimo jiné plánuje zřídit úřad dohlížející na národní bezpečnost, píší agentury AFP a Reuters.

O vzniku podobného úřadu média spekulovala už po schválení návrhu zákona čínským parlamentem na konci května. Podle nových informací by měl v Hongkongu na starosti zločiny proti národní bezpečnosti a sběr zpravodajských informací.

Kontroverzním návrhem bezpečnostního zákona, který podle kritiků naruší hongkongskou autonomii a omezí svobody, se od čtvrtka zabýval stálý výbor čínského parlamentu.

Nová právní norma má podle Pekingu umožnit potlačování teroristických a separatistických aktivit, podvratné činnosti i zahraničního vměšování. Zákon kritizovaly také západní země, včetně Spojených států či Británie, podle kterých jde kromě omezení autonomie též o porušení mezinárodních dohod, které Čína podepsala při převzetí města.

Hongkong předala v roce 1997 Británie Číně pod podmínkou, že bude po dobu 50 let spravován podle principu "jedna země, dva systémy". Ten Hongkongu zaručuje oproti pevninské Číně určité svobody, mimo jiné svobodný tisk a nezávislé soudnictví. Nový zákon by tyto svobody omezoval, uvádí státy v komuniké, a umožnil by Pekingu politické pronásledování občanů Hongkongu.