Čína stanovila cíl letošního růstu HDP na více než šest procent

Peking - Čína stanovila na letošní rok cíl růstu ekonomiky na více než šest procent. Ve zprávě pro Všečínské shromáždění lidových zástupců to uvedl premiér Li Kche-čchiang. Představil rovněž plány na investice do technologií. Čína loni cíl růstu kvůli pandemii poprvé od roku 2002 nezveřejnila. Hrubý domácí produkt (HDP) země nakonec zvýšila o 2,3 procenta, což bylo nejméně za 44 let. Čína však byla jedinou velkou ekonomikou, které se podařilo vykázat růst.

"Jako obecný cíl na letošní rok bylo tempo růstu Číny stanoveno na více než šest procent," uvedl premiér podle agentury Reuters. "Při stanovení tohoto cíle jsme vzali v úvahu oživení ekonomické aktivity."

Letošní cíl je však výrazně pod odhady analytiků. Ti čekají, že růst může letos překonat osm procent. Analytici se domnívají, že nižší cíl dává plánovací komisi více prostoru pro prosazení reforem.

Premiér slíbil podpořit domácí spotřebu a inovace a snížit závislost na zahraničních trzích a technologiích. Roční výdaje na výzkum a vývoj se mají do roku 2025 zvyšovat o více než sedm procent ročně.

Schodek rozpočtu by podle vládního cíle měl v letošním roce činit 3,2 procenta HDP. To je méně než loňský cíl, který počítal se schodkem více než 3,6 procenta HDP. I tak to ale dává vládě dostatek možností pro financování infrastrukturních projektů a pomoci malým firmám.

Čína současně zveřejnila pětiletý plán, ve kterém ale cíl růstu na roky 2021 až 2025 nezveřejnila. V letech 2016 až 2025 byl cíl růstu 6,5 procenta. Peking však uvedl, že udrží průměrný roční růst HDP v příštích pěti letech v "rozumném" rozsahu. Vláda nestanovila ani cíl pro tvorbu pracovních míst na příštích pět let, uvedla jen, že míru nezaměstnanosti ve městech udrží pod 5,5 procenta.

V pětiletém plánu také Čína zdůraznila sedm důležitých oblastí souvisejících s technologiemi, které chce posílit. Je to umělá inteligence nové generace, kvantové informace, věda o mozku, polovodiče, genetický výzkum a biotechnologie, klinická medicína a zdraví a výzkum hlubokého vesmíru, hlubokého moře a polárních oblastí.

Vláda rovněž podpoří společnosti financované ze zahraničí při zakládání center výzkumu a vývoje v Číně. Kromě toho vyzvala ke zřízení mezinárodních vědeckých a technologických organizací v Číně.

Z dalších oblastí chce vláda podpořit elektromobily a sítě páté generace (5G). Jejím cílem je v příštích pěti letech zvýšit podíl sítí 5G na 56 procent.