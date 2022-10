Čína si vyhrazuje možnost použít v krajním případě proti Tchaj-wanu násilí

Peking - Čína si vyhrazuje právo použít proti Tchaj-wanu v krajním případě a při závažných okolnostech sílu, první volbou je ale pro ni mírové znovusjednocení. Dnes to podle agentury Reuters řekl mluvčí Komunistické strany Číny.

Znovusjednocení Číny a Tchaj-wanu je podle něj v zájmu všech, včetně tchajwanských obyvatel, řekl mluvčí na tiskové konferenci v Pekingu. Konala se den před zahájením sjezdu vládnoucí strany.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.

V neděli začne v Pekingu týden trvající sjezd Komunistické strany Číny, na kterém bude pravděpodobně na třetí funkční období ve funkci prezident Si Ťin-Pching. Čínští prezidenti jsou v úřadu pět let.

Mluvčí strany dnes znovu hájil takzvanou politiku nulového covidu a s ní spojená přísná opatření, včetně uzavírání milionů lidí do karantén při výskytu minimálního počtu nakažených. V zemi podle něj žije mnoho starých lidí a různé její části jsou nerovnoměrně rozvinuté. "Reakce na nemoc covid-19, jakou Čína zvolila, se ukázala být co do nákladů nejužitečnější," tvrdí mluvčí. Podle agentury DPA nicméně slíbil lepší koordinaci epidemických opatření a sociální a hospodářské politiky.