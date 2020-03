Čína přijímá opatření proti zavlečení koronaviru z jiných zemí

Peking - Pevninská Čína, ze které nový koronavirus původně pochází, se po relativním stabilizování situace nyní naopak začíná bránit před hrozbou zvenčí. V pondělí přibylo 125 potvrzených případů infekce a podle agentury AP je tak nově nakažených nejméně od 21. ledna, kdy čínské úřady začaly zveřejňovat celostátní statistiky. Čínské úřady požádaly čínské občany žijící v zahraničí, aby zvážili, a pokud možno zrušili, své cesty do Číny, informovala dnes agentura Reuters.

Peking dnes ohlásil, že lidé, kteří do hlavního města přicestují z rizikových oblastí, jako je Jižní Korea, Japonsko, Írán a Itálie, budou muset projít čtrnáctidenní karanténou. Dvoutýdenní karanténu po lidech z rizikových zemí požaduje i finanční centrum Šanghaj. Stejná opatření přijala i provincie Kuang-tung, jedno z hlavních ekonomických center v jižní části země.

Nemoc, kterou koronavirus způsobuje, si v pevninské Číně vyžádala v pondělí 31 nových obětí, a celková bilance v zemi tak vzrostla na 2943 mrtvých. BBC dnes zároveň informovala o tom, že v Číně koronaviru podlehl další lékař, který byl kolegou rovněž zemřelého lékaře Li Wen-lianga. Ten byl jedním z prvních, kdo na nebezpečí nového typu koronaviru v prosinci poukázal a kdo vyzýval kolegy k nošení ochranných pomůcek. Čína ho tehdy obvinila z šíření poplašných zpráv, později se mu úřady omluvily.

Počet případů nákazy a nových úmrtí v Číně ale klesá. Zatímco v neděli bylo nově infikovaných 202, v pondělí se nově potvrdilo 125 případů. Nižší je ve srovnání těchto dvou dnů také počet mrtvých. V neděli si nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, vyžádala 42 obětí, v pondělí 31.

Celkově se v pevninské Číně koronavirem nakazilo již 80.151 lidí. Nemoci, jejíž příznaky jsou podobné chřipce, podlehlo 2943 lidí.

Stejně jako v neděli zaznamenala v pondělí všechna úmrtí provincie Chu-pej, která je ohniskem šíření viru. Z 31 mrtvých jich 24 podlehlo v provinční metropoli Wu-chanu. Ze 125 nových případů v celé pevninské Číně jich úřady mimo provincii Chu-pej zaznamenaly jen 11.

Správkyně samosprávné čínské oblasti Hongkongu Carrie Lamová dnes oznámila, že pošle do Wu-chanu čtyři letadla. Stroje z města evakuují 533 lidí, kteří pocházejí z Hongkongu. Své občany z metropole provincie Chu-pej už zhruba před měsícem evakuovala řada zemí světa včetně Česka. Po návratu do Hongkongu budou lidé ve 14denní karanténě, zdůraznila Lamová. Agentura Reuters upozornila, že o návrat do Hongkongu požádalo místní vládu celkem 3800 lidí pobývajících v provincii Chu-pej.

Koronavirus se šíří také v samotném Hongkongu. Nakazilo se jím zde sto lidí a dva z nich nemoci, kterou způsobuje, podlehli.

Jižní Korea má 600 nových případů nákazy koronavirem

Jižní Korea dnes oznámil 600 nových případů nákazy koronavirem. Počet infikovaných tak v zemi stoupal na 4812, informovala dnes s odvoláním na místní zdravotnické úřady agentura Reuters. Obětí nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je podle listu The Korea Herald v Jižní Koreji již 29. Nový případ nákazy dnes oznámil také Pákistán.

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina nakažených je z města Tegu a okolí.

Hlavní město Soul podalo v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži. Právě mezi jeho členy ve městě Tegu se infekce šíří především. Podle jihokorejského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí navštívili někteří z členů hnutí v lednu čínské město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Nový případ nákazy dnes oznámil také Pákistán. Celkem je tak v této jihoasijské zemi již pět infikovaných. Podle ministra zdravotnictví Zafara Mirzy není pacient, u kterého se virus nově potvrdil, ve vážném stavu. Místní stanice Geo uvedla, že se koronavirem nakazila 45letá žena, která před několika dny přicestovala z Íránu.

KLDR umožní odlet diplomatům, které doteď držela v karanténě

Severní Korea umožní zahraničním diplomatům opustit zemi, pokud si to budou přát. Severokorejské úřady doposud držely diplomaty a další cizince v zemi v třicetidenní karanténě v obavách z šíření nového typu koronaviru. Diplomaté a zaměstnanci mezinárodních organizací budou moci odletět speciální linkou, která bude vypravena ze severokorejské metropole Pchjongjangu do ruského Vladivostoku, informoval dnes zpravodajský web BBC News.

Americký portál NK News specializující se na KLDR uvedl, že třicetidenní karanténa, která byla nařízena cizincům v Pchjongjangu, skončila 1. března. Diplomaté nyní smějí opouštět velvyslanectví, jejich pohyb je ale podle NK News stále značně omezen. Zakázaný mají například přístup do restaurací, obchodů, tělocvičen či hotelů.

Asi šedesátce diplomatů, kteří budou mít zájem, umožní nyní Pchjongjang odletět se severokorejskou společností Air Koryo do Vladivostoku. Let by měl být vypraven pravděpodobně v pátek, napsal server NK News. Stejné informace uvedla i japonská tisková agentura Kjódó.

Dřívější zprávy severokorejských médií uváděly, že do karantény bylo v KLDR umístěno zhruba 380 cizinců. Není přitom jasné, kolik z nich bylo diplomatů.

Severní Korea tvrdí, že zatím nezaznamenala žádný případ nákazy novým koronavirem, přestože sousedí s Čínou a Jižní Koreou, kde se nemoc COVID-19 způsobovaná virem v současné době šíří nejrychleji. KLDR v rámci přísných preventivních opatření již dříve uzavřela své státní hranice.