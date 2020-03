Čína podle velvyslance USA v Británii klamala ohledně koronaviru

Londýn/Washington - Čína zatajovala informace o původu a šíření koronaviru na svém území a následně mezinárodním expertům poskytovala pouze selektivní a zavádějící zprávy. Pokud by se Peking zachoval tak, jak měl, mohlo by být mnoho místních obyvatel i velká část světa ušetřena nejhorších dopadů současné pandemie nemoci COVID-19. V deníku The Times to dnes napsal velvyslanec Spojených států v Británii Robert Wood Johnson.

Čína podle Johnsona tušila již v prosinci, že se ve městě Wu-chan objevil virus, který způsobuje podobné onemocnění, jakým byl SARS v roce 2003. Jelikož Peking v posledních letech aspiruje na pozici jednoho z globálních vůdců, měl otevřeně sdílet veškeré informace o onemocnění se světovými zdravotnickými experty a rychle koordinovat činnost s dalšími zeměmi, čímž by se mohlo podařit zastavit další šíření viru, napsal americký velvyslanec.

Čínská vláda podle Johnsona místo toho nejprve zprávy o viru zamlčovala. Následně se snažila ochránit především vlastní obyvatelstvo, zatímco mezinárodní komunitě poskytovala pouze vybrané informace, například genetickou sekvenci viru. Opakovaně přitom zamezovala v přístupu do země mezinárodním expertům, kteří nabízeli pomoc a chtěli se do zasažených oblastí dostat a získat více informací. Peking pak obvinil další státy ze šíření viru a když byl kritizován za šíření nebezpečné propagandy, stěžovali si čínští činitelé na to, že ostatní státy "politizují" původ nákazy, dodal velvyslanec.

Až krize poleví, měli by podle něj světoví vůdci zhodnotit dopady tohoto selhání v mezinárodní spolupráci a neochoty sdílet informace v rané fázi pandemie.

Spojené státy a Čína se v posledních týdnech vzájemně slovně napadají a obviňují se z šíření viru. Americký prezident Donald Trump opakovaně o nákaze hovoří jako o "čínském viru", proti čemuž Peking hlasitě protestuje, jelikož to podle něj zemi očerňuje. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí pak v první polovině března napsal, že za pandemií, která se zřejmě začala šířit z čínského města Wu-chan, možná stojí americká armáda. USA si kvůli tomu předvolaly čínského velvyslance ve Washingtonu. O této konspirační teorii, pro kterou neexistuje vědecký důkaz, se zmínil i íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí.

Ve Spojených státech v současné době prudce roste počet nakažených, nejhůře zasažený je přitom stát New York. Zdravotničtí experti varují, že by se USA mohly stát po Číně a Itálii novým světovým epicentrem pandemie.