Čína podle USA možná prováděla tajné menší jaderné testy

Washington - Čína podle dnešní zprávy amerického ministerstva zahraničí možná nedávno provedla v podzemních zařízeních menší jaderné testy, navzdory tomu, že mezinárodní pakt podobné aktivity zakazuje. Informoval o tom americký list The Wall Street Journal. Ten zároveň uvedl, že zjištění americké diplomacie by mohlo zvýšit napětí mezi USA a Čínou, které se vyostřilo v důsledku pandemie způsobené novým koronavirem. Bílý dům viní Peking z toho, že se onemocnění covid-19 rozšířilo do světa, jelikož čínské úřady nezvládly loňské propuknutí nákazy v čínském městě Wu-chan.

Washington se obává, že Peking porušil zákaz jaderných testů s explozí, jež spustí řetězovou reakci, jako tomu je například v případě detonace jaderných hlavic. Podle americké diplomacie podezření vyvolala loňské aktivita v testovacím středisku Lob-nor. Podle amerického ministerstva zahraničí se na místě konaly rozsáhlé práce a byly využity komory na zadržení výbuchů. USA označily čínské jaderné aktivity za netransparentní.

Peking rovněž podle americké diplomacie blokoval přenos dat ze senzorů napojených na monitorující centrum, které spravuje mezinárodní agentura, která ověřuje dodržování úmluvy o zákazu jaderných zkoušek. Čínská ambasáda ve Washingtonu zatím na obvinění nereagovala.

V září 1996 přijalo Valné shromáždění OSN Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), která však dosud nevstoupila v platnost. Rusko, Francie a Británie, které jsou tři z pěti mezinárodně uznaných jaderných velmocí, CTBT podepsaly a ratifikovaly. Ratifikovat úmluvu ale stále musí 44 zemí.

Čína a USA smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly. Čína nicméně uvedla, že se bude držet závazků, které z ní plynou, zatímco USA od roku 1992 dodržují moratorium na zkoušky jaderných zbraní.