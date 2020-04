Čína podle Trumpa mohla zabránit rozšíření nákazy do světa

Washington - Spojené státy vedou opravdové vyšetřování ohledně počínáni Číny v reakci na propuknutí koronavirové nákazy, uvedl dnes americký prezident Donald Trump. Nevyloučil, že USA budou požadovat od Číny odškodnění za to, že nezabránila tomu, aby se nákaza rozšířila do celého světa. Trump na tiskové konferenci také prohlásil, že ví, co se děje se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, ale nemůže to říct, a ujistil, že nikdy nepomýšlel na odložení prezidentských voleb v USA z 3. listopadu kvůli koronaviru.

"Vedeme vážné vyšetřování. Nejsme s Čínou spokojeni, nejsme spokojeni s celou situací," řekl Trump na tiskové konferenci. "Myslíme si, že to mohlo být zastaveno u zdroje. Mohlo to být zastaveno rychle a nemuselo se to rozšířit do celého světa," dodal.

Trump již dříve varoval Čínu před následky, pokud vědomě nezasáhla a nezabránila rozšíření koronaviru do světa. Virus se poprvé objevil na přelomu roku v čínském městě Wu-chan a Čína čelí obviněním, že nákazu zpočátku tajila. Šéf Bílého domu již dříve Peking kritizoval za nedostatečnou transparentnost v boji proti koronaviru.

"Hovoříme o mnohem více penězích," odpověděl Trump na otázku ohledně úvodníku německého listu Bild, požadujícího, aby Peking odškodnil Berlín částkou 165 miliard dolarů. "Ještě jsme nestanovikli konečnou sumu, ale bude velmi vysoká," řekl prezident podle agentury AFP. "Nejde jen o škody ve Spojených státech, ale na celém světě," dodal.

"Nemohu to říci přesně," odpověděl Trump na otázku ohledně vůdce KLDR Kim Čong-unovi, o jehož zdravotním stavu se v médiích hodně spekuluje. "Doufám, že je v pořádku. Uvidíme - a pravděpodobně o tom uslyšíte v nepříliš vzdálené budoucnosti," dodal.

Popřel také úvahu svého nejpravděpodobnějšího demokratického soupeře v listopadových prezidentských volbách Joe Bidena, který prezidenta podezírá, že se pokusí o odklad hlasování, aby si zajistil obhajobu mandátu. "Nikdy jsem nezvažoval změnu data. Proč bych to dělal?" prohlásil Trump, podle kterého jde "jen o propagandu".

Trump předstoupil před mikrofon, třebaže minulý pátek odkráčel z pódia bez zodpovězení otázek a v sobotu označil tiskové konference pro "nečestná" média za ztrátu času, připomněla agentura AFP. Dodala, že šest měsíců před volbami vysílá Donald Trump zmatené signály o postavení, jaké by chtěl zaujmout při zvládání pandemie, která si vyžádala více než 55.000 životů. Bílý dům v pondělí nejprve ohlásil tiskovou konferenci krizového štábu, ve kterém je prezident vždy hlavní postavou. Pak konferenci zrušil. Pak ohlásil, že Donald Trump se přeci jen vyjádří.

Prezident podle AFP zvolil v zahradách Bílého domu mírumilovný tón, chválil jednání s guvernéry a vyvaroval se ostrých výměn slov s novináři. Nicméně otálení ohledně prezidentovy konference podle agentury odráží napětí v prezidentově týmu ohledně výběru nejlepší strategie: držet prezidenta v popředí, anebo raději nechat mluvit viceprezidenta Mikeho Penceho a velice populární specialisty, Anthonyho Fauciho a Deborah Birxovou. Odráží to ale také temperament prezidenta, který politiku pokládá za nepřetržitou show a těžko snáší delší setrvání mimo výsluní.