Čína podle informací USA nedodala Rusku vojenské vybavení

Washington - Spojené státy od pátečního telefonátu amerického prezidenta Joea Bidena s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem neviděly, že by Čína dodávala Rusku vojenské vybavení. Dnes to řekl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan.

"Nemohu dělat předpovědi do budoucna. Mohu vám ale říct, že jsme od těch jednání nebo od prezidentova hovoru se Sim nezaznamenali, že by Čína dodávala Rusku vojenské vybavení. Je to samozřejmě něco, co pečlivě sledujeme," řekl Sullivan novinářům. Dodal, že Biden dal svému čínskému protějšku jasně najevo, jaké by poskytnutí vojenského vybavení Rusku mělo pro Čínu důsledky, což čínská strana pochopila.

Čína se v ukrajinské krizi prezentuje jako neutrální aktér; odmítla odsoudit Rusko za invazi, zároveň ale ruskou agresi na Ukrajině aktivně nepodpořila.

Moskva podle informací amerických zpravodajských služeb, na které se minulý týden odkazovala americká média, požádala Peking o finanční i vojenskou pomoc. Podle americké diplomatické depeše spojencům dal Peking najevo částečnou ochotu Rusku pomoci, píše zpravodajský web CNN. Rusko i Čína ale popřely, že by k takovým žádostem došlo.