Čína oznámila sedm nově nakažených, Thajsko bez nového případu

Peking/Bangkok - V Pevninské Číně zaznamenali za poslední den sedm lidí se symptomy onemocnění covid-19, které způsobuje koronavirus. V úterý tamní úřady hlásily pouze jediný nový případ, napsala agentura Reuters. Thajsko oznámilo, že v zemi nebyl zaznamenán žádný nový případ nákazy. Stalo se tak poprvé od 9. března. Celkem má 3017 případů.

Pevninská Čína, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, zaznamenala stejně jako o den dříve výskyt SARS-CoV-2 u jednoho člověka, který do země přicestoval z ciziny. Infikovaný přiletěl do Šanghaje. Dalších šest lidí se podle úřadů nakazilo na území státu v severovýchodní provincii Ťi-lin.

Peking rovněž informoval o dalších osmi lidech, u nichž se koronavirus prokázal, ale nevykazují žádné příznaky covidu-19. Čína tyto osoby nepočítá do svých souhrnných statistik.

Koronavirus se poprvé objevil v čínské provincii Chu-pej na konci loňského roku. Od té doby se v zemi infekce potvrdila již u více než 84.000 osob, z nichž se drtivá většina zotavila. Přes 4600 lidí však po nákaze zemřelo.

Thajsko nemá po dvou měsících žádný nový případ

Thajsko dnes oznámilo, že v zemi nebyl zaznamenán žádný nový případ nákazy koronavirem. Stalo se tak poprvé od 9. března, informovala agentura Reuters. Od začátku epidemie Thajsko zaregistrovalo 3017 případů nemoci covid-19 a 56 úmrtí pacientů s touto chorobou. Vyléčených již je 2844 pacientů.

Thajská vláda nadále vyzývá občany, aby nosili roušky, dbali na hygienu a společenský odstup. Oblasti s přetrvávajícím rizikem infekce zahrnují metropoli Bangkok a okolní provincie, jakož i jih Thajska, kde se v posledních několika týdnech vyskytl větší počet případů, sdělil mluvčí vládního střediska pro zvládání epidemie nemoci covid-19.

Thajsko je oblíbeným cílem zahraničních turistů. Thajský turistický úřad tento týden uvedl, že jejich počet by mohl letos kvůli koronavirové krizi klesnout téměř o dvě třetiny na 14 milionů, tedy na nejnižší úroveň od roku 2006.

Thajsko údajně nyní zvažuje, že by pro zahraniční turisty otevřelo vymezené oblasti. Znamenalo by to, že by návštěvníci byli de facto uzavřeni na jednom místě, například na některém z ostrovů, napsal zpravodajský server CNN.