Čína opět hlásí pokles nových případů

Peking - Pevninská Čína ohlásila pokles nových případů nákazy koronavirem ze středečních 67 na 55 ve čtvrtek. Až na jednu výjimku z provincie Če-ťiang na východě země se všechny nové případy týkají lidí, kteří přicestovali ze zahraničí. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi. Z nejlidnatější země světa se koronavirus začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí planety.

Pevninská Čína nezahrnuje Hongkong a Macao. Celkem se v ní koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo 81.340 lidí. Z nich 3292 zemřelo. To je o pět více než o den dříve.

Největší obavy úřadů nyní budí "dovezené" případy koronaviru, což jsou většinou čínští občané, vracející se do vlasti. Peking nařídil čínským aerolinkám, aby v případě mezistátních letů od 29. března zachovaly jen jediný let týdně s dotyčnou cizí zemí. Zahraniční aerolinky také mají omezit lety do Číny na jeden týdně, přestože mnohé už přestaly do Číny létat, uvedl Reuters. Dodal, že Čína podle ministerstva zahraničí od 28. března dočasně zakáže vstup do země cizincům s platnými čínskými vízy a povolením k pobytu.

Provincie Chu-pej s asi 60 miliony obyvateli, kde se koronavirus nejprve objevil koncem loňského roku, oznámila, že nemá žádný nový případ nákazy, a to den po zrušení dvouměsíční izolace.

Nákaze už více lidí než v Číně podlehlo v Itálii a Španělsku. V počtu nakažených Čínu předstihly Spojené státy.

Jižní Korea dnes ohlásila 91 nových případů nákazy, čímž celkový počet stoupl na 9332. Zemřelo dalších osm lidí, čímž celkový počet obětí dosáhl 139.