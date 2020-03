Čína neoznamuje reálné údaje o koronaviru, píše Financial Times

Peking - Přestože čínská vláda již delší dobu potvrzuje poměrně nízká čísla nově infikovaných koronavirem na svém území, čínská lokální média nebo zdravotníci v provincii Chu-pej mluví o tom, že ne všechny případy se dostávají do oficiálních statistik. Upozornil na to dnes list Financial Times.

Ve čtvrtek bylo podle oficiálních údajů v pevninské Číně 55 nových případů koronaviru, z toho 54 lidí se mělo nakazilo v zahraničí. Z provincie Chu-pej, která byla z celé Číny nejvíce zasažená a virus SARS-CoV-2 se zde objevil poprvé, byl v průběhu celého týdne hlášen maximálně jeden nový případ denně.

Díky nízkým číslům může vláda tvrdit, že se s nejhorší krizí již vypořádala. Mnoho odborníků na infekční onemocnění, kteří byli do provincie Chu-pej povoláni, ji nyní mohlo opustit, izolace lidí a dopravní omezení byly zmírněny.

Někteří zdravotníci ve Wu-chanu, hlavním městě provincie Chu-pej, se však domnívají, že situace by zde ve skutečnosti mohla být horší, než jak je oficiálně vykreslována. Vláda podle nich nepočítá všechny infikované, a to především pacienty, u kterých se nerozvinou příznaky.

Dvě sestry z nemocnice ve Wu-chanu, které si přály zůstat v anonymitě, reportérům Financial Times řekly, že existují "skrytí" infikovaní. Podle celostátních kritérií by do statistiky zahrnuti být měli, ale neděje se tak. Díky tomu mohou úřady tvrdit, že ve Wu-chanu nejsou žádní nebo skoro žádní nově nakažení. "Všichni zdravotníci v mém okolí jsou přesvědčeni o tom, že nemocnice i čínská národní zdravotní komise dělají všechno pro to, aby hlášená čísla byla co nejnižší," říká jedna z nich.

Člen wuchanského expertního týmu řekl lokálnímu listu Cchaj-sin, že každý den místní zdravotníci odhalí i několik desítek bezpříznakových přenašečů. Podle něj tedy nelze říci, že by ve Wu-chanu již nedocházelo k lokálnímu přenosu, jak se snaží Peking dávat najevo.

Čínský premiér přitom tento týden oznámil, že v provincii Chu-pej nesmí v žádném případě být počet počet nově nakažených podhodnocován, jen aby se vytvořilo zdání, že tu žádné nové případy nejsou.

Pekingský odborník na nový koronavirus, který nechce zveřejnit své jméno, tvrdí, že veřejnost vidí jen "špičku ledovce", protože Čína sice má přehled i o infikovaných osobách bez příznaků, jejich počet ale nezveřejňuje.

Financial Times připomíná, že i čínská národní zdravotní komise, která určuje kritéria pro počítání případů, vždy trvala na tom, že lidé bez příznaků se do statistik zahrnovat nemají.

Podle světových odborníků by se ale lidé bez příznaků do statistik zahrnovat měli. Tito lidé mají tendenci být méně opatrní v dodržování opatření, a přispívají tak k rychlejšímu šíření viru v populaci.

Ze studie vědců z wuchanské univerzity Chua-čung publikované ve vědeckém časopisu Nature přitom vyplývá, že lidé bez příznaků by mohli tvořit velkou část infikovaných. V polovině února ve Wu-chanu to mohlo být až 59 procent ze všech nakažených, udává tato studie.

Čínská vláda však tvrdí, že tito lidé nepředstavují problém, protože úřady o nich vědí, nařizují jim karantény a jejich stav sledují.