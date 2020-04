Čína nehlásila žádné další oběti, počet obětí v Íránu za den klesl

Peking/Teherán - Čína hlásí 11 nových pacientů s covid-19 a dalších 30 asymptomatických případů nákazy koronavirem. V sobotu prý v této souvislosti nikdo nezemřel. V Íránu za posledních 24 hodin zemřelo 60 lidí s nemocí covid-19, což je opět méně než předchozí den. Celkový počet obětí tak v zemi vzrostl na 5710.

Čína ohlásila 11 nově odhalených nákaz, žádné další oběti

Na území pevninské Číny byla v sobotu nákaza koronavirem odhalena u 11 lidí, tedy o jednoho méně než v pátek, uvedla dnes čínská Národní zdravotnická komise. Vláda zároveň nehlásila žádné nové úmrtí v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, informovala agentura Reuters.

Oficiální bilance obětí nemoci covid-19 v nejlidnatější zemi světa zůstává na čísle 4632 už déle než týden. Počet známých případů infekce koronavirem od počátku jeho šíření zde narostl na 82.827, přičemž více než 78.000 lidí se v Číně z choroby covid-19 uzdravilo, uvádí úřady.

Odděleně jsou evidovány tzv. asymptomatické případy nákazy, což znamená, že u daných lidí byla infekce koronavirem bez příznaků. Národní zdravotnická komise dnes oznámila 30 nových případů tohoto druhu, o den dříve jich bylo ohlášeno 29.

Z 11 nově odhalených případů covid-19 se šest pacientů nakazilo v Číně, zbylých pět lidí mimo čínské území. V sobotu hlásila čínská vláda 11 nových "importovaných" nákaz.

Počet obětí koronaviru v Íránu za den klesl na 60

V Íránu za posledních 24 hodin zemřelo 60 lidí s nemocí covid-19, což je opět méně než předchozí den. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na mluvčího ministerstva zdravotnictví. Jde o nejnižší denní nárůst na poslední týdny. Celkový počet obětí na životech tak v zemi vzrostl na 5710, počet nakažených se zvýšil na 90.481.

Jak poznamenal britský list The Guardian, jestliže jsou uvedené údaje pravdivé, znamená to neustálý klesající trend. Během posledních 11 dní dosahoval totiž počet mrtvých téměř každý den nejméně 90. Dnes oznámených 60 obětí by tak bylo velmi pozitivní zprávou.

Írán je v nynější pandemii v první desítce nejvíce zasažených zemí, přesto už jeho vláda umožnila částečně obnovit hospodářské aktivity. Dále má však platit zákaz shromažďování, což zasáhne věřící o muslimském postním měsíci ramadánu, který začal ve čtvrtek.