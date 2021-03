Čína načrtla teorie o původu koronaviru před uvedením zprávy WHO

Peking - Na celkem čtyři teorie toho, jak se virus SARS-CoV-2 mohl dostat do čínského Wu-chanu, se nyní zaměřují odborníci, uvedl podle agentury AP čínský člen mezinárodního týmu, který se zabývá pátráním po původu viru. V situaci, kdy svět čeká na zveřejnění zprávy založené zjištěních expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) při návštěvě v Číně, dnes tamní představitelé o podrobnostech probíhajícího šetření informovali diplomaty při brífinku na ministerstvu zahraničí.

Brífink podle AP působil jako pokus ze strany Číny obeznámit svět s vlastním pohledem na zprávu, jejíž zveřejnění bylo už opakovaně odloženo. Konkrétní datum, kdy budou závěry šetření odborníků OSN publikovány, stále není známé.

Dokument už nyní ale působí diplomatické roztržky. USA i další země nadnesly otázku, zda Čína mohla negativně ovlivnit nezávislost šetření, Peking naopak ty, kdo práci mezinárodního týmu kritizují, obviňuje z vnášení politiky do vědecké studie.

Feng C'-ťien, člen týmu za čínskou stranu a náměstek ředitele čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, předložil čtyři hypotézy, na něž se experti soustředili.

První je, že virus na člověka přenesl netopýr, druhá předpokládá, že netopýr infikoval nejprve jiného savce, který posléze virus přenesl na člověka. Třetí navrhuje, že koronavirus se mohl do Wu-chanu dostat s dodávkou zmraženého jídla a čtvrtá zkoumá, zda se mohl původce nemoci covid-19 rozšířit z wuchanského virologického institutu.

Odborníci pak podle Feng C'-ťiena po důkladných diskuzích o jednotlivých hypotézách hlasovali a došli k závěru, že jako nejpravděpodobnější se jeví první dvě, které předpokládají přenesení viru na člověka ze zvířete, nebo ta třetí, uvažující o dodávce zmražených potravin. Poslední teorii zahrnující laboratoř Feng označil za velmi nepravděpodobnou. Jeho výstup přenášela státní televize CCTV, která upřesnila, že schůze na čínském ministerstvu zahraničních věcí se zúčastnili představitelé 50 zemí, Ligy arabských států a Africké unie.

Experti WHO se do Wu-chanu, kde byl na konci roku 2019 hlášen první případ koronaviru, vydali letos v lednu a spolupracovali tam s čínskými kolegy. Na podobě zprávy, se musejí shodnout obě strany. Peter Ben Embarek, šéf týmu WHO, který podnikl wuchanskou návštěvu, na dnešní konferenci v Ženevě sdělil, že téměř 400stránková zpráva se dokončuje, kontroluje a překládá. "Očekáváme, že v příštích několika málo dnech bude tento proces zakončen a že budeme schopni ji zveřejnit," dodal Embarek.