Čína nabídne na olympiádě digitální jüan, aby otestovala jeho atraktivitu

Peking - Čína nabídne na zimních olympijských hrách v Pekingu sportovcům a divákům možnost platit digitálním jüanem. Má to být první velký test atraktivity této virtuální měny mezi cizinci, uvedla agentura Bloomberg.

Podle státního finančního ústavu Bank of China, který je oficiálním partnerem her, si návštěvníci mohou stáhnout aplikaci nebo získat kartu, která uchovává digitální jüan. Případně si v samoobslužných automatech mohou směnit zahraniční měnu za digitální jüany označované e-CNY. Sportovci a jejich trenéři mohou získat náramky, které fungují jako elektronické peněženky a lze jimi platit za zboží a služby.

Obchody, kavárny a obchodníci uvnitř olympijské vesnice, kde budou sportovci bydlet a trávit volný čas, budou vybaveni automaty pro příjem plateb digitálními jüany. Stejně vybavené budou také obchody na železničních stanicích v blízkosti konání her.

Manažer provozního týmu olympijské vesnice v Pekingu Čchü Sung-ming uvedl, že platby na hrách budou omezeny pouze na několik málo metod. Na všech soutěžních i nesoutěžních událostech v době olympiády bude možné platit pouze v hotovosti jüany, kartami Visa a digitálními jüany. Visa je sponzorem her.

Zimní olympijské hry, které oficiálně začínají 4. února, jsou vnímány jako příležitost pro čínskou centrální banku (PBOC), aby zvýšila povědomí o e-CNY. Od roku 2020 digitální měna pokročila a nyní se testuje ve zhruba desítce regionů po celé zemi.

Podle úředníků se do začátku listopadu zaregistrovalo k účtu v digitálním jüanu 140 milionů lidí, i když obyvatelé při každodenních platbách stále v drtivé většině spoléhají na službu Alipay od firmy Alibaba a na službu WeChat Pay od společnosti Tencent Holdings. Obě aplikace nyní podporují platby v digitálních jüanech, avšak pro platby na olympiádě je nebude možné použít. Platby v e-CNY přijímá i řada internetových gigantů, jako je například JD.com, Trip.com a Meituan.

PBOC nemá časový plán pro oficiální zavedení digitální měny. Minulý týden však učinila další krok k jeho zavedení, když zveřejnila v obchodech testovací verzi aplikace digitálního jüanů pro operační systémy iOS a Android. Obyvatelé ve zkušebních zónách si mohou aplikaci stáhnout a zaregistrovat si účet. Aplikace umožňuje lidem převádět peníze z bankovních účtů do elektronické peněženky a provádět nebo přijímat platby naskenováním QR kódu nebo přiložením telefonu k platebnímu zařízení. Dříve mohli spotřebitelé stáhnout elektronickou peněženku pouze přes neveřejný odkaz získaný od pracovníků banky při žádosti o účet.

Bank of China dodala, že to bude poprvé, kdy její aplikace bude přístupná i cizincům. Bude to zásadní test jejích služeb a banka uvedla, že je pro ni důležité, aby zajistila, že zahraniční návštěvníci budou mít s digitálním jüanem dobrou zkušenost.

Zda zahraniční sportovci přijmou digitální jüan vzhledem ke zvýšenému politickému napětí v souvislosti s hrami a obavám z rizik spojených se získáváním osobních údajů, to se teprve ukáže. Tři američtí republikánští senátoři loni v červenci vyzvali americký olympijský výbor, aby americkým sportovcům zakázal používat digitální jüan, a to s odkazem na obavy ze špionáže a o bezpečnost dat.