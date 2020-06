Čína kvůli koronaviru uzavřela okres, Brazílie má dalších 552 mrtvých

Berlín/Brasília/Peking - Počet nově nakažených i zemřelých s nemocí covid-19 v Brazílii i Mexiku se za poslední den snížil. Rusko mělo v neděli nejnižší přírůstek nakažených od konce dubna. Čínské úřady kvůli nárůstu nových případů koronaviru uzavřely okres nedaleko Pekingu, přísná karanténní opatření zasáhnou přes 400.000 lidí.

V Brazílii zemřelo dalších 552 lidí s covidem-19, v Mexiku 267 Počet nově nakažených i zemřelých s nemocí covid-19 v Brazílii i Mexiku se za posledních 24 hodin ve srovnání s předchozím dnem snížil. Uvedla to agentura Reuters. Latinská Amerika je druhým nejvíce postiženým regionem pandemií. Brazílie za posledních 24 hodin potvrdila 30.476 nových případů koronavirové nákazy a 552 úmrtí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. S 210 miliony obyvatel pátá nejlidnatější země světa a nejlidnatější v Latinské Americe už dohromady zaznamenala 1,344.143 případů nákazy a 57.622 souvisejících úmrtí. V Mexiku bylo potvrzeno 4050 nových případů nemoci a 267 osob s covid-19 zemřelo. Celkem bylo v Mexiku zatím potvrzeno 216.852 nemocných a 26.648 osob zemřelo. V počtu úmrtí i potvrzených případů infekce je Brazílie ve světovém srovnání podle americké Univerzity Johnse Hopkinse druhá po Spojených státech. Počty nakažených v Brazílii i Mexiku jsou ale podle expertů mnohem vyšší, země totiž provádějí málo testů na koronavirus SARS-CoV-2. Vrchol epidemie experti navíc v Brazílii očekávají až v červenci. Počet případů covidu-19 v Latinské Americe v neděli překonal počet diagnostikovaných v Evropě. Latinská Amerika se tak stala druhým nejvíce postiženým regionem pandemií, po Severní Americe. V celém světě se novým typem koronaviru nakazilo už více než deset milionů lidí a přes 500.000 jich komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Nejvíce zasaženou zemí světa podle absolutního počtu nakažených i obětí na životech jsou Spojené státy. Čína kvůli koronaviru uzavřela okres s více než 400.000 lidmi Čínské úřady se kvůli zvýšenému počtu případů koronavirové nákazy rozhodly uzavřít okres nedaleko metropole Pekingu. Přísná karanténní opatření se týkají přes 400.000 lidí, informoval dnes zpravodajský server BBC. Thajsko dnes prodloužilo nouzový stav až do 31. července, zatímco Indonésie oznámila dalších 1000 potvrzených infekcí. Okres An-sin se nachází zhruba 150 kilometrů jižně od čínského hlavního města v provincii Che-pej. Podle čínských médií se v oblasti od propuknutí nákazy v Pekingu před dvěma týdny objevilo kolem 18 případů. Hygienici jsou však optimisté a tvrdí, že se šíření viru podaří zastavit, protože okres není tak hustě obydlený jako čínské metropolitní oblasti. Podle nařízení, která vstoupila v platnost v neděli večer, z domu nyní mohou pravidelně vycházet jen zaměstnanci nezbytných odvětví. Pro ostatní platí, že jeden člen domácnosti může jednou denně vyjít na nákup. Lidé se nesmějí navzájem navštěvovat a úřady varovaly, že za porušení nařízení hrozí tresty. Čína za uplynulý den zaregistrovala 12 nových případů nákazy koronavirem, v neděli oznámila 17 nově nakažených. V pěti případech se lidé nakazili v zahraničí, zbylých sedm případů lokálního přenosu infekce evidoval Peking. Úřady více než dvacetimilionového hlavního města otestovaly k nedělnímu poledni třetinu obyvatel. Masovým testováním se snaží zabránit dalšímu šíření koronaviru, které souvisí s novým ohniskem na jednom z místních tržišť. V Číně, kde byl virus SARS-CoV-2 poprvé na konci loňského roku zaznamenán, se už potvrdilo celkem 83.512 případů nákazy. Na komplikace související s nemocí covid-19 zemřelo 4634 lidí. Vláda v jihoasijském Thajsku dnes rozhodla o prodloužení nouzového stavu až do konce července, informoval thajský list The Nation. Od 1. července se však v zemi otevřou školy i podniky, včetně barů a kulturních prostorů. V zemi s 69 miliony obyvatel se za uplynulý den objevilo sedm nových případů nákazy, nový koronavirus se potvrdil u lidí, kteří se vrátili z pobytu v Indii a ve Spojených státech. Celkem se v Thajsku od propuknutí nákazy potvrdila infekce u 3169 lidí, z čehož se 3053 uzdravilo a 58 lidí zemřelo. Indonésie dnes oznámila dalších 1082 nových případů nákazy a 51 dalších úmrtí v souvislosti s covidem-19. Celkový počet potvrzených infekcí od začátku epidemie tím v zemi s 268 miliony obyvateli vzrostl na 55.092, z nichž 2805 zemřelo. Indonésie je tak po Číně co do počtu zemřelých druhou nejhůře zasaženou zemí ve východní Asii, poznamenala agentura Reuters. Singapur začal obyvatelům rozdávat zařízení, která mapují jejich pohyb. Učinil tak v rámci opatření, která mají pomoci zpomalit šíření koronaviru. Malá zařízení jsou alternativou k vládní aplikaci pro chytré telefony. První sérii úřady předávají hlavně starším lidem, o které se nemůže starat rodina a kteří jsou méně pohybliví. Zařízení funguje na principu bezdrátového přenosu dat. V případě, že se jejich nositel objeví poblíž osoby, u které se prokázala nákaza koronavirem, zařízení uvědomí úřady. Rusko mělo v neděli nejnižší přírůstek nakažených od konce dubna

Rusko za neděli oznámilo nejnižší denní přírůstek potvrzených případů nákazy novým koronavirem od konce dubna. Už čtvrtý den po sobě bylo potvrzených případů méně než 7000. Počet mrtvých s nemocí covid-19, způsobované koronavirem, pak ve druhý víkendový den klesl pod hranici jednoho sta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil krizový štáb.

Za předchozích 24 hodin se počet nově infikovaných rozrostl o dalších 6719. O den dříve štáb hlásil 6791 nově nakažených. Celkově úřady zaznamenaly od začátku epidemie v Rusku 641.156 lidí, kteří se nakazili.

Léčbu z covidu-19 v neděli úspěšně ukončilo dalších 4343 pacientů. Uzdravených tak v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel už dohromady evidují 403.430.

Druhý den po sobě ruské zdravotnické úřady hlásí výrazně nižší počet úmrtí s koronavirem. Ve čtvrtek zemřelo 176 nemocných, v pátek 188, ale v sobotu 104 a v neděli 93. Od začátku epidemie covidu-19 v Rusku s nákazou zemřelo 9166 lidí.

Rusko zaujímá třetí příčku ve světě z hlediska počtu nakažených, v počtu úmrtí je ale až v druhé desítce. Záznamy ruských úřadů proto budí zejména v západním tisku značné pochybnosti.

V Německu přibylo 262 nových případů nemoci covid-19

Německo potvrdilo za poslední den 262 nových případů nákazy novým koronavirem. Celkem se tak v zemi nemocí covid-19 nakazilo 193.761 osob. Vyplývá to z dnešní zprávy německého Insitutu Roberta Kocha (RKI). Počet úmrtí pacientů s covidem-19 stoupl o čtyři na 8961 osob.

RKI také odhaduje, že z nemoci se uzdravilo 178.100 lidí. To je o 400 více, než předchozí den. Reprodukční číslo pak podle RKI stouplo na 0,71 z 0,62 předchozí den. To znamená, že infikovaná osoba stále nakazí v průměru méně než jednu jinou osobu.

Nejvíce nakažených, přes 48.000, má spolková země Bavorsko, která sousedí i s Českou republikou. Druhá je nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko s téměř 43.000 nakaženými. Naopak nejméně nakažených, 801, má země Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě Německa při pobřeží Baltského moře.

V šesti z 16 německých spolkových zemí začaly minulý týden letní prázdniny. V řadě prázdninových destinací platí zvláštní karanténní opatření. Například ve městě Norderney na stejnojmenném ostrově v Severním moři platí povinnost nosit roušku ve vybraných rušných ulicích, a to nejméně do 19. července. V severomořských lázních Dangast jsou plážové koše rozmístěny tři metry od sebe, aby byl zachován bezpečnostní rozestup. Do Meklenburska-Předního Pomořanska, kde se nachází oblíbený ostrov Rujána, je zakázán příjezd jednodenních turistů. Za porušení tohoto nařízení hrozí pokuty až 2000 eur (asi 53.500 Kč). Kvůli koronaviru byla snížena kapacita místních hotelů, penzionů i kempů na 80 procent běžného stavu.