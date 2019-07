Čína kritizuje Prahu, podle Hřiba má být partnerství apolitické

Praha - Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a vedení města k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Podle Hřiba má být partnerství českého a čínského hlavního města apolitické a Čína by se měla zaměřit na plnění investic v tuzemsku, které v minulosti slíbila. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se chce kvůli záležitosti sejít s čínským velvyslancem. Česká diplomacie upozornila, že nemůže zasahovat do rozhodování samosprávy.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang ve středu uvedl, že se Hřib a pražské vedení zachovali špatně v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů, které se týkaly i Tibetu nebo Tchaj-wanu.

Podle Hřiba se Čína snaží zpolitizovat rozhodnutí pražského magistrátu vyjmout z partnerské smlouvy s Pekingem článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu. "Chceme mít apolitická partnerství založená na kulturní výměně, která budou oboustranně výhodná," uvedl primátor.

Pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se podle Hřiba měla v první řadě zaměřit na plnění daných slibů ohledně investic v České republice. Upozornil také na fakt, že kvůli postupu vedení české metropole Čína zrušila turné orchestru PKF - Prague Philharmonia na svém území. Zrušení turné podle primátora ukazuje, že Čína není spolehlivý obchodní partner.

Orchestr kvůli zrušenému turné žádá Prahu a ministerstvo kultury, aby mu nahradily výpadek příjmů. Hlavní město podle Hřiba poskytne orchestru významnou slevu z pronájmu Obecního domu na zahajovací koncert sezony. PKF - Prague Philharmonia, který není příspěvkovou organizací ani není napojen na veřejné rozpočty, ocenil vstřícnost.

Kvůli záležitosti se Petříček chce co nejdříve sejít s čínským velvyslancem. "Považuji za nešťastné, že by politika měla zasahovat do kultury. Česká vláda nemá možnost ovlivňovat kroky demokraticky volené samosprávy. Věřím, že tomu rozumí i čínská strana," uvedl.

Smlouvu s Čínou město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jedné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo, které se ale neuskutečnilo.