Čína je připravena prohloubit partnerství s Ruskem, řekl šéf čínské diplomacie

Moskva - Čína je připravena prohloubit strategické partnerství s Ruskem, uvedl dnes v Moskvě vysoce postavený představitel čínské diplomacie Wang I, který se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle Putina dosahují obě země nové úrovně spolupráce a letos by mohly dosáhnout i nové úrovně obchodu.

Podle Putina se rusko-čínské vztahy vyvíjejí velmi dobře. K mezinárodní situaci ruský prezident před jednáním s Wangem řekl, že je "složitá", uvedla agentura Reuters. Právě i o situaci ve světě spolu mají oba muži dnes jednat. Putin rovněž dodal, že se těší na návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě.

Wang I, bývalý ministr zahraničí, který na konci loňského roku převzal nejvyšší zahraničněpolitickou funkci v čínské komunistické straně, hovořil o prohloubení strategického partnerství s Ruskem. Zmínil rovněž, že by jiné země neměly tlačit na vztahy mezi Moskvou a Pekingem.

"Jsme připraveni společně s ruskou stranou ukázat politické odhodlání, prohloubit vzájemnou politickou důvěru a rozšířit strategickou spolupráci, abychom sehráli ještě větší konstruktivní roli při zajišťování zájmů našich zemí a při prosazování rozvoje celého světa," citovala čínského představitele ruská agentura TASS.

Již dopoledne jednal čínský diplomat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Tehdy uvedl, že se těší na uzavření nových dohod během své návštěvy Moskvy.

"Bez ohledu na to, jak se mění mezinárodní situace, Čína byla a zůstává odhodlána společně s Ruskem vyvíjet úsilí k zachování pozitivního trendu ve vývoji vztahů mezi velmocemi," řekl čínský diplomat ruskému ministru zahraničí. Podrobnosti o tom, jaké dohody by mohly být v Moskvě uzavřeny, nedodal.

Wang I je šéfem kabinetu ústřední komise pro zahraniční záležitosti Komunistické strany Číny, a má tak vyšší funkci než ministr zahraničí. Je tedy nejvýše postaveným čínským diplomatem.

Jak napsal list The Wall Street Journal, čínský prezident Si Ťin-pching se chystá navštívit Moskvu někdy v příštích měsících. Podle zdrojů, na které se deník odvolává, chce Peking hrát mnohem aktivnější roli v ukončení konfliktu na Ukrajině. Setkání čínského prezidenta s Putinem by pak mělo být součástí úsilí o mírová jednání mezi více stranami. Čína má v plánu rovněž zopakovat své výzvy, aby nebyly použity jaderné zbraně. Kdy přesně by měl Si Ťin-pching do Ruska dorazit, zatím není jasné. Hovoří se ale o dubnu či začátku května.

Nabídka Číny ohledně podílení se na mírových rozhovorech se u nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny setkala pouze s chladným přijetím, napsal americký list. Peking totiž považují spíše za obhájce ruských pokusů o upevnění územních zisků a nikoli za vyjednavače v dobré víře. Země, které mají k Ukrajině blízko, chtějí, aby Kyjev získal zpět co nejvíce svého území a aby mírová dohoda vzešla z ukrajinských podmínek, které představil prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém desetibodovém návrhu na ukončení války.

"Jeden mírový plán pro Ukrajinu už je na stole," citoval The Wall Street Journal českého ministra zahraničí Jana Lipavského, který měl na mysli právě Zelenského návrh. "To je ten, který podporuji," dodal Lipavský.

Agentura Reuters v této souvislosti připomíná, že Spojené státy nedávno varovaly Peking před materiální podporou ruské invaze na Ukrajině. Americký ministr zahraničí Antony Blinken o víkendu vyjádřil obavy, že Čína zvažuje poskytnout Rusku vojenské vybavení pro boje na Ukrajině, včetně zbraní a munice. Peking jeho tvrzení popřel.

"Nemyslím si, že bych na toto téma mohl dát barvitější odpověď, než jakou už poskytli čínští představitelé," odpověděl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS na dotaz novinářů, zda Moskva požádala Čínu o vojenskou pomoc. "Důrazně to popřeli. K tomu není co dodat," uvedl. Čína v reakci na Blinkenova slova podle Reuters uvedla, že USA nejsou v pozici, aby mohly vznášet požadavky.

Čína ruskou vojenskou agresi na Ukrajině neodsoudila a de facto odmítá i jakékoliv mezinárodní sankce s výjimkou těch schválených na půdě Organizace spojených národů (OSN).