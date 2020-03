Čína hlásí pouze importované případy, Írán má přes 23.000 nakažených

Peking - Pevninská Čína v neděli zaznamenala 39 nových případů koronaviru. Všechny se týkají osob, které do země přicestovaly ze zahraničí. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi. Počet obětí nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, za neděli vzrostl o devět na 3270. Hongkong, který je zvláštní správní oblastí Číny, dnes oznámil, že od středy zakáže všem cizincům vstup na své území.

Celkový počet potvrzených případů infekce v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, se zvýšil na 81.093. Za sobotu počet infikovaných narostl o 46. V městě Wu-chan, odkud se koronavirus začal šířit do světa, nebyl pátým dnem v řadě zjištěn žádný nový nakažený a úřady začaly zmírňovat přísná karanténní opatření, která tam od 23. ledna platila.

Vzhledem k úbytku domácích případů přenosu nemoci a postupující pandemii v jiných koutech světa se nyní Čína snaží zabránit zavlečení viru zpět na svoje území. Čínské letecké úřady o víkendu oznámily, že všechny lety směřující do Pekingu budou ode dneška odkloněny na jiná letiště, kde cestující absolvují zdravotní vyšetření. Jen ti, kteří jím projdou, budou moci znovu nastoupit do letadla a pokračovat do čínské metropole.

Hongkongská správkyně Carrie Lamová dnes oznámila, že od půlnoci 25. března nebude smět na hongkongské území vstoupit žádný cizinec. Podle ní zůstane toto opatření v platnosti nejméně dva týdny. Pro cestující z Číny, Macaa a Tchaj-wanu, jakož i pro obyvatele Hongkongu, platí, že na hongkongské území smějí, pokud nenavštívili v uplynulých 14 dnech žádnou cizí zemi.

Hongkong doposud zaznamenal 318 případů nákazy koronavirem a čtyři oběti. Hongkongská vláda rovněž plánuje, že pozastaví prodej alkoholu v 8600 barech a restauracích ve městě, které mají na prodej koncesi. Důvodem je snaha zamezit shlukování lidí.

Podobně jako v pevninské Číně klesají počty nově nakažených i v Jižní Koreji, která oznámila 64 nových případů koronaviru. Bilance infikovaných tak vzrostla na 8961, uvedlo jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC). Ještě minulý týden v pátek země evidovala 147 nově nakažených, rekordní počet z 29. února pak činil 909 případů.

Írán má přes 23.000 nakažených koronavirem a přes 1800 mrtvých

Írán má nyní podle tamního ministerstva zdravotnictví přes 23.000 případů nákazy koronavirem. Zemřelo tam více než 1800 lidí - za posledních 24 hodin bylo v zemi 127 úmrtí, což je o dva méně než v předchozím dni, uvedla agentura Reuters.

Na Blízkém východě ale zůstává Írán zemí s nejvyšším počtem nemocných. Podle dnešního údaje ministerstva zdravotnictví je tam nakaženo 23.049 lidí a počet mrtvých stoupl na 1812. Mluvčí ministerstva zdravotnictví v místní televizi doplnil, že za minulých 24 hodin přibylo v zemi 1411 nových případů nákazy.

Íránští politici odmítli americkou nabídku humanitární pomoci. Prezident Hasan Rúhání řekl, že největší pomocí by bylo zrušení sankcí, které proti Íránu USA obnovily poté, co odstoupily o dohody íránském jaderném programu z roku 2015.

Na celém světě koronavirus zabil přes 14.600 lidí a nakaženo jím je více než 340.000 lidí. Před Íránem jsou co do počtu nakažených Čína, Itálie, USA, Španělsko a Německo.

SAE oznámily přerušení veškerých leteckých spojení do země i z ní

Spojené arabské emiráty (SAE) v obavách ze šíření koronaviru oznámily přerušení veškerých leteckých spojení do země i z ní. Opatření začne platit v příštích 48 hodinách a bude platit dva týdny, informovala státní tisková agentura WAM s odvoláním na místní úřad pro civilní letectví. Saúdská Arábie zase ve snaze zastavit pandemii viru vyhlásila celostátní zákaz vycházení od sedmi hodin večer do šesti hodin ráno. Zákaz začne platit dnes večer a bude platný po dobu 21 dní.

Jak poznamenala agentura AP, v Dubaji ve Spojených arabských emirátech se nachází nejvytíženější letiště pro mezinárodní leteckou přepravu na světě. Dubaj je častou přestupní stanicí během letů mezi Evropou a Asií a Austrálii. Přerušení leteckého spojení tak zasáhne cestovatele po celém světě. Nákladní letecká doprava v SAE zatím pozastavena nebude.

Ministerstvo zdravotnictví Spojených arabských emirátů rovněž rozhodlo o uzavření všech obchodních center a otevřených tržišť, s výjimkou trhů s rybami, zeleninou a masem. Otevřeny zůstanou rovněž lékárny a obchody s potravinami. Restaurace mohou nově vydávat hostům jídla jen s sebou. Obyvatelé byli podle agentury WAM vyzváni, aby zůstali doma a vycházeli ven jen v případě, že si potřebují nakoupit nezbytné potraviny či léky, nebo v případě, že musí do práce.

Po celém světě se koronavirem nakazilo již přes 330.000 lidí a více než 14.000 jich zemřelo. Na Blízkém východě je okolo 26.800 potvrzených případů nákazy. Více než 21.000 z nich připadá na Írán a mnoho dalších rovněž souvisí s cestami do Íránu. Saúdská Arábie v neděli oznámila 119 nových případů nákazy, celkem má země 511 infikovaných, což je nejvíce v oblasti Perského zálivu.