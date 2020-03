Čína hlásí 54 nových případů koronaviru, všechny importované

Peking/Soul - Pevninská Čína zaznamenala v pátek 54 nových případů nákazy koronavirem, což je o jeden méně než ve čtvrtek. Všichni infikovaní si nemoc přivezli ze zahraničí. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na národní zdravotní komisi. Peking již dříve sdělil, že cizinci mají ode dneška vstup do Číny zakázaný.

Pevninská Čína nezahrnuje Hongkong a Macao. Celkem se v ní koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, nakazilo 81.394 lidí. Z nich 3295 zemřelo, nová úmrtí byla v pátek tři.

Z nejlidnatější země světa se koronavirus začátkem letošního roku rozšířil do ostatních částí planety. Nyní jsou nejhůře postiženými oblastmi Evropa a Spojené státy. Čína se v obavách z druhé vlny epidemie rozhodla ode dneška nevpouštět cizince přes hranice.

Zákaz se týká i těch cizinců, kteří mají platná víza či povolení k pobytu. Výjimku tvoří podle BBC diplomaté nebo například posádky letadel. Čínské úřady rovněž nařídily čínským aerolinkám, aby v případě mezistátních letů od 29. března zachovaly jen jediný let týdně. Zahraniční aerolinky také mají omezit lety do Číny na jeden týdně; mnohé už ale stejně přestaly do země létat, podotýkají agentury. Lety smějí být naplněny maximálně ze tří čtvrtin.

Čínské úřady dále nařídily opětovné uzavření všech kin v zemi, uvedl deník Guardian. V průběhu posledních deseti dnů se podle listu otevřelo asi 600 ze 70.000 čínských kinosálů, návštěvnost ale byla minimální. Důvod nové uzavírky nebyl zveřejněn.

V Jižní Koreji vzrostl počet případů nákazy koronavirem o 146 na 9478. Nové údaje o počtu obětí nebyly publikovány; v pátek jich jihokorejské úřady evidovaly 139.

První úmrtí na koronavirus zaznamenal ropný sultanát Brunej, který se rozkládá na ostrově Borneo a sousedí s Malajsií a Indonésií. Brunej doposud odhalila 115 případů nákazy, z nichž některé jsou spojeny s velkým náboženským shromážděním v Malajsii, kterého se podle úřadů zúčastnilo kolem 16.000 osob.