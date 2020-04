Čína hlásí 42 nově nakažených, v Íránu podlehlo už 4232 lidí

Peking/Soul/Teherán - Pevninská Čína dnes hlásí 42 nových výskytů koronavirové nákazy, což je méně než předchozí den. Osmatřicet z nich jsou lidé, kteří přicestovali ze zahraničí. Například provincie Chu-pej, která je považována za původní ohnisko nynější pandemie, nezaznamenala žádný nový případ. Kontinentální Čína má kromě toho jednu novou oběť koronaviru Sars-CoV-2. Tchaj-wan dnes oznámil, že zaznamenal šesté úmrtí a dva nově nakažené. Thajsko eviduje 50 nově nakažených a jedno úmrtí. Informovala o tom agentura Reuters.

Zatímco za čtvrtek Čína evidovala 42 nových případů koronavirové infekce, o den dříve jich bylo 63. Dohromady se v pevninské Číně, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, nakazilo 81.907 lidí. Zemřelých je aktuálně 3336, o jednoho více než uváděla bilance z předchozího dne. Mrtvý pochází z provincie Chu-pej.

Čínská národní zdravotní komise dnes také uvedla, že kromě toho zachytila virus u dalších 47 lidí, kteří nevykazovali žádné příznaky nemoci covid-19. Ve čtvrtek bylo nově hlášeno 61 takových případů.

Počet potvrzených nově infikovaných v Číně v poslední době střídavě stoupá a klesá, výkyvy jsou ale jen v řádu desítek. Většinou jde podle čínských úřadů o takzvané importované případy.

Tchaj-wan dnes oznámil, že zemřel šestý člověk s koronavirem a tamní úřady zaznamenaly dva nově nakažené, čímž bilance potvrzených případů koronaviru vystoupila na 382.

V Thajsku evidují 50 nově infikovaných, 43letá žena nemoci podlehla. Sedmadvacet infikovaných se nakazilo od lidí, u nichž se koronavirus potvrdil dříve, uvedl mluvčí vládního týmu, který má na starosti boj s koronavirem. V osmi případech úřady zjišťují, kde se lidé mohli nakazit. Tři lidé si nemoc covid-19 patrně přivezli se zahraniční, uvedl mluvčí. V Thajsku se od ledna potvrdilo 2473 případů nákazy koronavirem, 33 lidí zemřelo, 1013 pacientů se uzdravilo.

Korea hlásí jen 27 nových případů koronaviru, město Tegu žádný

Koronavirem nejhůře postižené jihokorejské město Tegu dnes poprvé od pozdního února nehlásí žádný nový případ nákazy. Nových případů je v Koreji obecně rekordně málo, informovala agentura Reuters. Dnes Jižní Korea hlásí 27 nových případů od předchozí noci, přičemž ještě koncem února denní nárůst přesahoval i hranici 900, uvedlo dnes Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC).

Tegu bylo prvním velkým ohniskem nákazy mimo Čínu. Hlášeno odtud dosud bylo 6807 potvrzených případů, tedy většina všech jihokorejských, kterých je 10.450. Počet úmrtí podle KCDC vzrostl o čtyři na 208.

Epidemie v Tegu propukla v kostele, v němž se schází členové hnutí Sinčchondži. Brzy bylo v Jižní Koreji mnohem více potvrzených případů koronavirové nákazy než kdekoli jinde mimo Čínu. Země se ale poté vrhla na rozsáhlé testování a opatření omezující kontakty mezi lidmi, čímž se nárůsty potvrzených případů podařilo zkrotit.

Koronaviru v Íránu podlehlo už 4232 lidí, za den jich zemřelo 122

Počet obětí koronaviru v Íránu dnes vystoupil na 4232, za poslední den tam nemoci covid-19 podlehlo 122 lidí. S odvoláním na sdělení íránského ministerstva zdravotnictví to uvedla agentura Reuters. Nákaza se za stejnou dobu potvrdila u dalších 1972 lidí, čímž počet zaznamenaných případů infekce vystoupl na 68.192. Ve vážném stavu je 3969 lidí.

Írán je koronavirem nejvíce zasaženou zemí na Blízkém východě. Podle tamních úřadů se z nemoci dosud zotavilo 35.465 lidí.

Íránci začali po počáteční neochotě plnit požadavky úřadů a více se navzájem izolují a drží doma. Na sobotu prezident Hasan Rúhání ohlásil začátek postupné obnovy ekonomické aktivity.

Duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí ale ve čtvrtek občany připravil na to, že zákaz shromažďování zůstane v platnosti také o postním měsíci ramadánu, který začne později v dubnu. Lidé by se tedy nemohli chodit modlit do mešit.