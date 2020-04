Čína hlásí 35 nových případů nákazy koronavirem, šest obětí

Peking - V Číně za středu přibylo 35 lidí nakažených koronavirem a šest dalších úmrtí na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje. Počet nově infikovaných je o jednoho nižší, než byl v úterý. Všechny nové infekce byly zaznamenány u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na čínskou zdravotní komisi.

Čínské úřady se obávají importovaných případů a v minulých dnech zakázaly vstup do země cizincům. Výrazně omezily také mezinárodní lety; v současné době nesmí být příletů ze zahraničí do Číny více než 134 týdně. Těmito letadly se do země vracejí čínští občané a studenti, jichž v zahraničí podle agentury Reuters studuje 1,6 milionu.

Tento týden začaly čínské úřady rovněž zveřejňovat počty pacientů s koronavirem, kteří nejeví příznaky onemocnění. Až dosud do statistik tyto pacienty nezahrnovaly. To ale znepokojovalo veřejnost, protože i pacienti bez příznaků mohou koronavirus přenášet. Ve středu bylo na území pevninské Číny zaznamenáno 55 nových infikovaných bez příznaků onemocnění, zatímco v úterý jich bylo 130.

Pevninská Čína, nezahrnující Hongkong a Macao, registruje podle statistiky agentury Reuters celkem 81.554 případů nákazy a 3312 obětí nemoci COVID-19, způsobené koronavirem.