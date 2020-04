Čína hlásí 32 nakažených, Japonsko vyhlásilo stav nouze

Peking - V pevninské Číně v pondělí přibylo 32 potvrzených případů nákazy koronavirem, oproti 39 o den dříve. Na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, v Číně během pondělka nikdo nezemřel. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na zdravotnické úřady. Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil dnes v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav. Potrvá do 6. května.

Podle čínské zdravotní komise byly všechny pondělní případy nákazy zjištěny u lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny. Celkově již čínské úřady zaznamenaly 983 importovaných případů, z nichž 258 osob se uzdravilo, 698 podstupuje léčbu v nemocnicích a 21 je ve vážném stavu.

Kromě toho úřady v pondělí registrovaly také 30 nových případů, kde nakažení koronavirem nevykazovali žádné příznaky nemoci.

Celkem se v pevninské Číně, tedy bez Hongkongu a Macaa, koronavirus zatím potvrdil u 81.740 lidí. Počet obětí nemoci covid-19 je i po pondělku nadále 3331.

Zpráva o nulovém počtu úmrtí za posledních 24 hodin přichází v den, kdy čínské úřady ukončí uzávěru města Wu-chan, kde se v prosinci loňského roku koronavirus prvně objevil a odkud se rozšířil do světa. Obyvatelé budou moci město opustit poprvé od konce ledna.

Japonsko vyhlásilo kvůli koronaviru na měsíc stav nouze

Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil dnes v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav. Potrvá do 6. května. Vláda podle premiéra připravuje stimulační balíček ve výši 108 bilionů jenů (25 bilionů Kč), který by měl zmírnit dopady opatření na ekonomiku. Informovala o tom agentura Reuters.

Opatření se týká nejlidnatějších oblastí Japonska, kde žije asi 44 procent populace země. "Rozhodli jsme se vyhlásit stav nouze, protože jsme dospěli k názoru, že rychlé šíření koronaviru v zemi by mělo obrovský dopad na životy lidí a ekonomiku," řekl Abe dnes v parlamentu.

Nouzový stav podle Abeho umožní guvernérům vyzvat občany, aby nevycházeli ze svých domovů a nesdružovali se. Agentura Reuters nicméně upozornila, že na rozdíl od jiných zemí nemohou japonské úřady tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

Abe také dnes zopakoval své pondělní prohlášení, že Japonsko nepotřebuje a nebude zavádět tak přísná karanténní opatření, jaká přijala většina západoevropských zemí.

Japonsko, které má 127 milionů obyvatel, podle bilance agentury Reuters eviduje přes 4000 infikovaných a 93 obětí koronaviru. Do celkové statistiky není započítáno 712 případů infekce a deset úmrtí z výletní lodi Diamond Princess, která v únoru kotvila v karanténě nedaleko Tokia. V Tokiu už bylo potvrzeno více než 1100 případů.

Japonský ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu Taku Etó dnes vyzval Japonce, aby zachovali klid a nenakupovali množství potravin do zásoby. "Žádáme občany, aby si kupovali jen to, co potřebují, protože máme dostatečné zásoby potravin a žádné omezování produkce potravinářských závodů není plánováno," řekl.

Kvůli pandemii byly již dříve odloženy letní olympijské hry v Tokiu, které se místo letošního roku uskuteční od 23. července do 8. srpna 2021.