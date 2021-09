Čína chce letos poskytnout světu dvě miliardy dávek vakcín, řekl prezident Si

New York - Čína bude usilovat o to, aby do konce roku poskytla do zahraničí celkem dvě miliardy dávek vakcín proti covidu-19. V projevu při všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN to dnes uvedl čínský prezident Si Ťin-pching. Ke vztahům se Spojenými státy nebo kontroverznímu bezpečnostnímu paktu USA, Británie a Austrálie se přímo nevyjádřil.

Čínský prezident označil za "naléhavou prioritu" spravedlivou distribuci covidových vakcín ve světě. Kromě globálního cíle v tomto směru zmínil i plán týkající se rozvojových zemí, kterým prý Čína do konce roku daruje 100 milionů dávek. V samotné Číně se dosud vyočkovalo skoro 2,2 miliardy dávek, ukazují statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse.

Si Ťin-pching se dnes do rozpravy Valného shromáždění zapojil prostřednictvím předtočeného projevu. Deník The New York Times uvádí, že původně měl čínský příspěvek přednést vicepremiér, ale "čínský vůdce zjevně během posledních dní změnil názor".

Před Valným shromážděním bylo jako jedno z očekávaných témat zmiňováno napětí mezi Čínou a USA, na které s největší pravděpodobností v dnešním projevu odkazoval americký prezident Joe Biden, když odmítal myšlenku "nové studené války". Ani čínský prezident se k věci přímo nevyjádřil. V projevu vyzdvihoval multilateralismus a potřebu řešit neshody prostřednictvím "dialogu a spolupráce".

Stejně tak nepřišla přímá reakce na americko-britsko-australské bezpečnostní partnerství odhalené minulý týden, jehož součástí je plán rozšířit výbavu australské armády o americké ponorky na jaderný pohon.

Čínská ambasáda ve Washingtonu nový pakt bezprostředně odsoudila, prezident Číny se ovšem zatím k věci veřejně nevyjádřil. Dnes se nechal slyšet, že "vojenské intervence zvenčí a takzvané demokratické transformace nepřináší nic než škody", aniž by jmenoval USA.