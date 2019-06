Čína a USA obnoví obchodní jednání, Washington další cla nezavede

Ósaka (Japonsko) - Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se dnes na summitu zemí G20 v Japonsku domluvili, že obnoví jednání o vzájemné obchodní dohodě, která má vyřešit celní válku. Washington zatím další cla na dovoz čínského zboží zavádět nebude. Trump dnes také řekl, že USA zatím nevědí, jak zareagovat na rozhodnutí Turecka, tedy členské země Severoatlantické aliance, koupit ruský systém protiletecké obrany S-400.

Celní válka mezi USA a Čínou se naplno rozhořela loni v březnu, kvůli sporu trpí světová ekonomika i finanční trhy. Společné rozhovory, jejichž výsledkem měla být obchodní dohoda, ztroskotaly v květnu. Nyní by v nich zástupci obou zemí mohli pokročit.

Trump po setkání konaném na okraj summitu největších ekonomik G20 v Ósace uvedl, že zatím nehodlá zavádět další cla na čínské zboží, jak dosud plánoval. Šlo by o zboží, jehož roční dovoz do USA přesahuje 300 miliard dolarů (6,8 bilionu Kč). Podle čínské státní agentury Nová Čína se prezidenti dohodli na "obnovení obchodních rozhovorů mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemného respektu".

Washington viní Čínu z řady nekalých obchodních praktik, které podle něj poškozují americké podniky. "Návrat k jednání je dobrou zprávou pro podnikatelkou komunitu," uvedl Jacob Parker z americko-čínské obchodní rady USCBC. "Nyní začíná tvrdá práce na hledání konsenzu v nejobtížnějších otázkách," dodal.

V rámci obchodní války už Washington zavedl cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 250 miliard dolarů. Čína odpověděla odvetnými cly na dovoz z USA v roční hodnotě 110 miliard dolarů. Pokud by Spojené státy zavedly i další cla, jak Trump zvažoval, byl by clem zatížen prakticky celý dovoz z Číny do USA.

"Ačkoliv je obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou vítáno, už zavedená cla světovou ekonomiku brzdí. Nevyřešené záležitosti s sebou do budoucna nesou vysokou míru nejistoty," uvedla šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová po skončení summitu G20.

Oba prezidenti vyjadřovali optimistická očekávání už při příchodu na dnešní jednání. Před jeho začátkem čínský prezident řekl, že dává přednost dialogu před konfrontací. Trump dal pak najevo, že pokud uzavře s Pekingem "spravedlivou" dohodu, půjde o historický úspěch.

"Diskutovali jsme o řadě věcí, jsme zpátky na správné cestě a uvidíme, co se stane dál," řekl Trump po setkání, které trvalo zhruba 80 minut.

USA zvažují reakci na turecký nákup zbraňového systému z Ruska

Podle Trumpa jsou Spojené státy kvůli tureckému nákuu protiraketového systému z Ruska ve složité situaci. V úvahu připadají i sankce, dodal. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po setkání s Trumpem řekl, že zakoupený systém bude Turecku dodán v první polovině července.

Trump ale zároveň vyjádřil pochopení pro tureckého prezidenta a obvinil administrativu svého předchůdce Baracka Obamy, že prodej amerického systému Patriot do Turecka zatížila podmínkami.

"Zvažujeme různá řešení. Je to problém, o tom není pochyb," řekl Trump po setkání s Erdoganem na okraj summitu G20 v Ósace.

Turecká vláda podepsala kontrakt s Ruskem na protiraketový systém za 2,5 miliardy dolarů (56,6 miliardy Kč) v roce 2017. Místo raket S-400 Pentagon nabídl Turkům americký systém Patriot. Ankara ale tvrdí, že by jej koupila jen v případě, že by nabídka Washingtonu byla tak dobrá, jako nabídka Moskvy.

Už minulý týden se objevily zprávy, že USA zvažují zavedení sankcí v případě, že Turecko nákup S-400 dokončí. Agentura Bloomberg tehdy napsala, že Trump konečné rozhodnutí odložil a že čeká na výsledek své schůzky s Erdoganem v Japonsku.

Turecký prezident dnes řekl, že v nákupu ruského systému nenastaly žádné komplikace a že nyní se pozornost Turecka upírá na proces dodávek, který očekává v první polovině července.

Vztahy mezi USA a Tureckem, které jsou významnými spojenci v NATO, se kvůli rozhodnutí Turecka nakoupit obranný systém od Rusů zkomplikovaly. Erdogan před chystaným setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Japonsku naopak zdůraznil, že nákup systému S-400 ukazuje na lepšící se vztahy mezi Tureckem a Ruskem. Pro Turecko bylo podle Erdogana prioritou, aby součástí dohody o nákupu ruského systému byla jeho společná výroba a převod technologií.

Systém S-400 není podle Washingtonu kompatibilní se zbraňovými systémy NATO. Bílý dům dříve Ankaru varoval, že nákupem riskuje i své členství v Severoatlantické alianci. Může být zrušen jak kontrakt na dodávku stovky nejnovějších amerických stíhaček F-35, tak i výroba jejich komponentů v Turecku.

Lagardeová vyzvala G20 ke snížení cel a obchodních bariér

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová vyzvala země G20 ke snížení cel a odstranění obchodních bariér. Světová ekonomika se kvůli nim dostala do potíží. Lagardeová to dnes uvedla na summitu G20 v Ósace, kde se největší pozornost na závěr dvoudenních jednání soustředila na schůzku mezi prezidenty Spojených států a Číny.

"Ačkoliv je obnovení obchodních rozhovorů mezi Spojenými státy a Čínou vítáno, už zavedená cla světovou ekonomiku brzdí. Nevyřešené záležitosti s sebou do budoucna nesou vysokou míru nejistoty," uvedla šéfka měnového fondu v prohlášení vydaném po skončení summitu.

Lídři G20 slibují podporu volnému obchodu a ochraně klimatu

Lídři velkých ekonomik ze skupiny G20 nezačlenili do závěrečného prohlášení ze summitu v Ósace výslovný závazek boje proti ochranářství. Vyzvali ale k podpoře volného a spravedlivého obchodního prostředí, informovala dnes agentura Reuters. Součástí závěrů ze summitu je i závazek boje proti klimatu, ačkoli Spojené státy si původně nepřály, aby se společné komuniké o tomto tématu zmiňovalo.

Závazek boje proti protekcionismu v závěrech summitu G20 chybějí už druhý rok po sobě. Jasně však potvrdily potřebu politiky směřující k bezproblémovým obchodním vztahům, uvedl japonský premiér Šinzó Abe, který byl hostitelem vrcholné schůzky.

"Usilujeme o vytvoření svobodného, spravedlivého, nediskriminačního, transparentního, předvídatelného a stabilního obchodního a investičního prostředí a o zachování otevřenosti trhů," citovala japonská agentura Kjódó ze závěrečného prohlášení.

Vrcholní představitelé G20 rovněž slíbili využít "všech politických nástrojů" k podpoře globální ekonomiky v době, kdy čelí rizikům. "Obchodní a geopolitická napětí zesílila," stojí v prohlášení, z něhož cituje Kjódó. Představitelé G20 se shodli, že členské státy G20 by měly být "vůdčí silou silného růstu globální ekonomiky", zdůraznil Abe.

Japonský premiér také potvrdil, že lídři zemí G20 se shodli na stanovisku ohledně změn klimatu, ačkoli mezi nimi v názorech na tuto otázku přetrvávají velké rozdíly.

Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že Spojené státy nakonec přistoupily na to, že ostatní země v prohlášení potvrdí svůj závazek ohledně ochrany klimatu. Spojené státy se ale v textu mohly prezentovat jako vůdčí země v úsilí o snižování emisí CO2, ačkoli se vyvázaly z pařížské klimatické dohody.

Skupina G20 se rovněž mimo jiné shodla na potřebě skoncovat do roku 2050 s vylučováním plastického odpadu do moří.

Skupinu G20 tvoří Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Turecko, USA a jako samostatný dvacátý člen Evropská unie.