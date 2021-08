Cimanouská je v bezpečí v Tokiu, MOV si vyžádal běloruské stanovisko

Tokio - Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská je v bezpečí v Tokiu, oznámili zástupci Mezinárodního olympijského výboru. V neděli odmítla odletět zpět do své vlasti, k čemuž ji podle jejich slov nutilo proti její vůli vedení běloruské výpravy. Noc strávila v hotelu na letišti. Dnes měla startovat v běhu na 200 metrů, místo toho ji čekají další rozhovory s MOV, který si rovněž vyžádal detailní stanovisko Běloruského olympijského výboru.

"MOV a organizátoři her v Tokiu s ní budou dál mluvit, aby zjistili, jak chce dál postupovat. Je to smůla (že přišla o svůj start), ale musíme se vyhnout spekulacím. Nasloucháme jí, podporujeme ji a zajišťujeme, aby dostala to, co chce. Bylo nám řečeno, že je spokojená," řekl mluvčí MOV Mark Adams novinářům v Tokiu.

Agentuře Reuters v neděli čtyřiadvacetiletá sprinterka řekla, že byla z olympijského týmu vyhozena po stížnostech na trenéry. Ve videu na sociální sítí pak požádala o pomoc MOV. Na letišti, kam ji odvezli zástupci běloruského týmu, se obrátila na policii a nenastoupila do letadla mířícího do Istanbulu.

"Do Běloruska se nevrátím," uvedla. Podle vyjádření Běloruského olympijského výboru ji trenéři stáhli z her na doporučení lékařů kvůli jejímu psychickému stavu. "Bylo vidět, že s ní něco je. Buď se stranila ostatních, nebo nechtěla mluvit," řekl běloruské televizi reprezentační šéftrenér Jurij Mojsevič.

Pomoc Cimanouské slíbili v neděli polští a čeští politici. Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka nabídne Česká republika běžkyni vízum, aby se vyhnula nucenému návratu do vlasti. Podle Reuters se s atletkou spojil i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.