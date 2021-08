Cimanouská dala do dražby medaili, chce podpořit perzekvované sportovce

Varšava - Běloruská atletka Kryscina Cimanouská, kterou nutili funkcionáři k předčasnému odjezdu z olympijských her v Tokiu, věnovala do aukce svou medaili z Evropských her 2019. Výtěžek dražby půjde na podporu běloruských sportovců, kteří jsou perzekvováni režimem autokratického prezidenta Alexandra Lukašenka.

Čtyřiadvacetiletá Cimanouská dala do aukce stříbrnou medaili z běhu na 100 metrů na Evropských hrách v Minsku. Částka nabízená za medaili na portálu ebay.com už překonala hranici 10 tisíc dolarů (200 tisíc korun). Peníze půjdou organizaci podporující sportovce vězněné či perzekvované Lukašenkovým režimem, jako jsou basketbalistka Jelena Levčenková či bývalý desetibojař Andrej Kravčenko.

Cimanouskou den před jejím plánovaným startem na 200 metrů v Tokiu donutili běloruští funkcionáři, které předtím kritizovala na sociálních sítích, k odletu z Japonska. Sprinterka se místo toho v neděli 1. srpna obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii, požádala o ochranu a poté na polské ambasádě o humanitární vízum. Azyl jí nabízela také Česká republika, atletka nakonec přes Vídeň odletěla do Varšavy.

Mezinárodní olympijský výbor následně odebral akreditaci atletickému trenérovi Juriji Mojsevičovi a funkcionáři Arturu Šumakovi, kteří Cimanouskou k odletu nutili. Atletka uvedla, že jí řekli, že příkaz k jejímu odeslání domů dostali "z vyšších míst".