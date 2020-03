Čím jsem starší, tím jsem lepší, řekl po čtyřech gólech Iličič

Valencie - Slovinského útočníka Josipa Iličiče z Bergama jeho čtyřgólové představení v osmifinále Ligy mistrů ve Valencii nepřekvapilo. Dvaatřicetiletý fotbalista prý zraje jako víno a po výhře 4:3 a postupu italského nováčka do čtvrtfinále prohlásil, že čím je starší, tím je lepší.

Iličič nejprve v prvním poločase proměnil dvě penalty po zákrocích Mouctara Diakahabyho, který byl poté o přestávce radši vystřídán. "Neřeším, jaký proti mě stojí obránce. Když vidím volný prostor, tak do něj prostě jdu. Na obránce se nijak nepřipravuji, myslím jen na to, jak situaci nejlépe vyřešit," odmítl Iličič dotaz, zda využil slabého článku domácí defenzivy.

"Viděl jsem, že šel do riskantního skluzu, takže když se mi povede to zaseknout, tak mě prostě sestřelí a bude penalta. U druhého pokutového kopu to bylo podobné. Trávník byl mokrý, takže jsem počítal s tím, že se míč odrazí a trefí ho do ruky," prohlásil bývalý hráč Palerma nebo Fiorentiny.

Ve druhé půli Valencie, která byla prakticky bez šancí na postup už po zápase v Itálii, kde prohrála 1:4, sice otočila skóre na 3:2, ale Iličič dvěma góly v závěru rozhodl o výhře hostů. Ve 29 soutěžních zápasech v této sezoně zaznamenal už 21 branek. "Čím jsem starší, tím jsem lepší a užívám si to," uvedl Iličič.

Bergamo hned při první účasti v Lize mistrů prošlo do čtvrtfinále, ale Iličiče to neudivuje. "Už po prvním zápase jsem říkal, že už nejsme překvapení soutěže. Pár let už hrajeme skvěle a to, že jsme tady, není náhoda. Propracovali jsme se k tomu," řekl.