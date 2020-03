Čím jsem starší, tím jsem lepší, řekl po čtyřech gólech Iličič

Valencie - Slovinského útočníka Josipa Iličiče z Bergama jeho čtyřgólové představení v osmifinále Ligy mistrů ve Valencii nepřekvapilo. Dvaatřicetiletý fotbalista prý zraje jako víno a po výhře 4:3 a postupu italského nováčka do čtvrtfinále prohlásil, že čím je starší, tím je lepší.

Iličič nejprve v prvním poločase proměnil dvě penalty po zákrocích Mouctara Diakahabyho, který byl poté o přestávce radši vystřídán. "Neřeším, jaký proti mě stojí obránce. Když vidím volný prostor, tak do něj prostě jdu. Na obránce se nijak nepřipravuji, myslím jen na to, jak situaci nejlépe vyřešit," odmítl Iličič dotaz, zda využil slabého článku domácí defenzivy.

"Viděl jsem, že šel do riskantního skluzu, takže když se mi povede to zaseknout, tak mě prostě sestřelí a bude penalta. U druhého pokutového kopu to bylo podobné. Trávník byl mokrý, takže jsem počítal s tím, že se míč odrazí a trefí ho do ruky," prohlásil bývalý hráč Palerma nebo Fiorentiny.

Ve druhé půli Valencie, která byla prakticky bez šancí na postup už po zápase v Itálii, kde prohrála 1:4, sice otočila skóre na 3:2, ale Iličič dvěma góly v závěru rozhodl o výhře hostů. Ve 29 soutěžních zápasech v této sezoně zaznamenal už 21 branek. "Čím jsem starší, tím jsem lepší a užívám si to," uvedl Iličič.

Bergamo hned při první účasti v Lize mistrů prošlo do čtvrtfinále, ale Iličiče to neudivuje. "Už po prvním zápase jsem říkal, že už nejsme překvapení soutěže. Pár let už hrajeme skvěle a to, že jsme tady, není náhoda. Propracovali jsme se k tomu," řekl.

Gasperini věnoval postup koronavirem zasaženému Bergamu

Trenér Atalanty Gian Piero Gasperini věnoval historický postup do čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů lidem v Bergamu, kde platí od pondělí stejně jako ve zbytku Itálie kvůli epidemii koronaviru karanténa. Dvaašedesátiletý kouč slíbil fanouškům, že s nimi úspěch oslaví dodatečně, až největší nebezpečí pomine.

Nováček soutěže do osmifinále vykročil výhrou 4:1 a v úterý ve Valencii stvrdil díky čtyřem gólům Josipa Iličiče postup vítězstvím 4:3. Italský celek, jehož hráči po zápase rozvinuli transparent s nápisem "Bergamo, to je pro tebe. Nikdy se nevzdávej", v této sezoně nastřílel v 38 soutěžních zápasech 87 branek.

"Je to neuvěřitelné, že dáváme tolik gólů. Dost často čtyři a víc. Chvíli jsme si na Ligu mistrů zvykali, ale pak jsme vyhráli čtyřikrát za sebou a můžeme být ještě lepší," řekl Gasperini. "Z postupu mám velkou radost hlavně kvůli lidem. V červnu to pořádně oslavíme a toho strašáka (koronavirus) porazíme," přidal bývalý kouč Interu Milán, Janova nebo Palerma.

Itálie je po centru nákazy Číně nejvíce zasaženou zemí s více než 10.000 nakaženými a 600 oběťmi. "Víme, že hodně lidí se doma dívalo na zápas a teď nemůžou slavit. Tenhle postup je pro lidi z Bergama. Dostali jsme od nich spoustu gratulací, včetně jedné od ředitele nemocnice. Jsem rád, že jsme jim mohli udělat radost," prohlásil Gasperini.