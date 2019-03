Hradec Králové - Jedinou branku z 80 střel inkasoval slovenský brankář Marek Čiliak v úvodních dvou zápasech čtvrtfinále na ledě Hradce Králové a Kometa i díky němu vykročila v boji o třetí titul úspěšně. Po pondělní výhře 3:1 dnes vyhrála 5:0 a v pátek bude před domácím publikem bojovat o mečbol.

"Jsme spokojení. Jdeme s pokorou zápas od zápasu. Vedeme 2:0, to je super, ale hraje na čtyři vítězné zápasy. Těšíme se do Brna, bude tam peklo, hukot a neskutečná atmosféra. Diváci nás budou hnát dopředu, zase budou naším dalším hráčem," prohlásil Čiliak.

Od návratu na konci ledna ze Slovanu Bratislava se opora Komety z minulých let dočkala z 10 utkání už třetí nuly. Čiliak je spokojený, jak zatím pracuje defenziva před ním. "Je to výborné. I když vyrazím puk, tak kluci mi pomůžou. Kolikrát blokují hráče, já už si to posbírám. Super práce. Hrajeme náš hokej, vyšlo nám to, jsme spokojení," uvedl.

Přestože se soupeř snaží brněnskou jedničku rozhodit, Čiliak zůstává v klidu. "Já jsi jdu to svoje, hrajeme, co máme. Kouskovalo se, byly tam strkanice, ale my se vůbec nenecháme rozhodit," upozornil.

Zůstává chladný na ledě i proti pokusům soupeře, aby jej vyvedli s míry. "Zkoušejí to sami, anebo hází naše hráče na mě. Tak já si odejdu a neřeším to. Chytím puk a jdu pryč. Pak si to když tak naši vyřeší sami s nimi," prohlásil Čiliak.

To podle něj platí i na prohlášení ze strany Mountfieldu, kterému se nelíbilo zkrácení šestizápasového disciplinárního trestu ofenzivní opory Martina Erata o jeden zápas po verdiktu výkonného výboru svazu, díky kterému mohl hrát už v pondělí na startu play off.

"Je to jejich hra, my jsme před sérií všude říkali, že do play off jdeme s pokorou. Možná nás vyhecoval náš strach, nebo nevím. My taková prohlášení do noviny neděláme. My chceme hrát hokej a nezajímá nás to, ať si oni říkají, co chtějí. My hrajeme na ledě. Mediální přestřelky nás absolutně nezajímají," podotkl Čiliak.

Nechce vyhlašovat cíle, že Kometa může uzavřít sérii už v sobotu doma. "Takhle bych to neřekl. Každá série je jiná a každý zápas taky, potřebujeme vyhrát ještě dvakrát, víme, že to nebude snadné. Nikdo od nás nemůže čekat, že přijdeme domů a po dvou zápasech bude hotovo. Tak to nefunguje," uvedl osmadvacetiletý odchovanec Zvolenu.

"Hlavní je, abychom nevypadli ze své hry, soustředili se na všechno, co potřebujeme. My ale víme, jak se chovat. Známe to. Každý zápas si správně zhodnotíme," dodal Čiliak.