Cílem Slovácka bude na jaře udržet se v první šestce

Uherské Hradiště - S cílem potvrdit pozice z podzimní části ligové sezony vstoupí do jarních bojů fotbalisté Slovácka. Týmu z Uherského Hradiště patří po 20 kolech šesté místo se ztrátou pouhých tří bodů na třetí Jablonec a trenér Martin Svědík by rád nečekaně dobré umístění udržel.

"Já chci vyhrát každý zápas," řekl s úsměvem na tiskové konferenci Svědík. "Úspěchem by bylo udržet se v elitní šestce, ale cesta k tomu bude ještě dlouhá, jsme jen kousek za polovinou," dodal trenér.

Slovácko zažilo v zimě nezvykle velký pohyb v kádru. Do Baníku se vrátil z hostování Ondřej Šašinka, do Slavie přestoupil talentovaný Patrik Hellebrand, další řada hráčů odešla na hostování a kariéru ukončil stoper Jiří Krejčí.

Nováčkem je útočník Jan Kliment, který naposledy hrál ve Stuttgartu, a obranu posílil na půlroční hostování Ondřej Zahustel ze Sparty. "Oba přišli po zranění, dohánějí tréninkové manko. Zatím nejsou připraveni na úvod soutěže, ale věřím, že brzy budou výraznou posilou," uvedl Svědík. "Zapadli nejen herně, ale i charakterově," dodal kapitán týmu Vlastimil Daníček.

Signálem, že Slovácko se chce na jaře minimálně udržet v elitní šestce, je fakt, že zůstávají obránce Jan Juroška a útočník Tomáš Zajíc. Oběma v červnu skončí smlouva a mají namířeno jinam. Měli by odejít do Ostravy a do Mladé Boleslavi. "Oba po dohodě zůstali a potvrdili mi, že se chtějí podílet na úspěšné sezoně," řekl Svědík.

Tým má za sebou náročnou přípravu, během níž vyjel dvakrát do zahraničí. Nejprve do Chorvatska a pak do Turecka. Mužstvo sehrálo sedm utkání, čtyři vyhrálo. "Důkladně nás prověřily zejména Dinamo Záhřeb a Šachtar Doněck," připomněl Svědík dvě jednogólové porážky od slavných klubů. Za jedinou kaňku na přípravě označil porážku od třetiligového Uničova krátce před odletem do Turecka.

Do jarní části ligy vstoupí Slovácko v sobotu domácím zápasem s Baníkem Ostrava, před nímž má v tabulce jednobodový náskok.