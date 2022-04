Cílem Rusů je dobytí Mariupolu a ofenziva u Izjumu, uvedl ukrajinský štáb

Civilisté z ukrajinského Mariupolu po příjezdu evakuačního vlaku do Nižného Novgorodu, 7. dubna 2022.

Kyjev/Moskva - Přípravy na ruskou ofenzivu na východě Ukrajiny vrcholí, uvedl ráno generální štáb ukrajinských ozbrojených sil. Hlavním cílem ruských jednotek je podle štábu dobytí Mariupolu, ofenziva v oblasti města Izjum a prolomení ukrajinské linie u Doněcku. Podle ukrajinské armády Rusové dál ostřelují civilní cíle a infrastrukturu, hlásí i použití raketometů.

"Na území Doněcké a Luhanské oblasti (ukrajinské jednotky) za posledních 24 hodin odrazily sedm nepřátelských útoků, zničily čtyři tanky, dva dělostřelecké systémy, deset obrněných jednotek a jedenáct nepřátelských vozidel," uvádí armáda.

Ozbrojené síly Běloruska podle velení ukrajinské armády provádějí operační a bojovou přípravu na cvičištích po celé zemi, čtyři taktické skupiny se zapojily do úkolů na posílení ochrany ukrajinsko-běloruské hranice. Z území Běloruska Ukrajině i nadále hrozí raketové a letecké údery, dodává štáb. Zpravodajské informace podle štábu naznačují, že v Bělorusku vznikají nové vojenské jednotky a soukromé skupiny složené z "dobrovolníků". Ukrajinská armáda přiznává, že tato informace dosud nebyla ověřena. Rusko na konci února podniklo invazi na Ukrajinu mimo jiné právě z běloruského území.

Britské ministerstvo obrany s odkazem na zpravodajské informace ve své pravidelné ranní analýze uvedlo, že se ruské jednotky zcela stáhly ze severu Ukrajiny do Běloruska a do Ruska. Přinejmenším část těchto sil se přesouvá na východ Ukrajiny, aby se zapojila do bojů v Donbasu. Před plným bojovým nasazením bude velká část těchto jednotek potřebovat doplnit zásoby, což potrvá nejméně týden, uvedlo britské ministerstvo. "Strategicky významné město Izjum zůstává pod jejich (ruskou) kontrolou," píše se v analýze.

Podle středeční zprávy amerického Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci mají nadále pod kontrolou jihozápad Mariupolu. Ruské jednotky se podle ISW připravují na plánovaný centrální útok na Doněckou a Luhanskou oblast, který by měl přijít v nejbližších dnech.

"Ukrajinské síly odrazily pokračující ruské útoky z Izjumu na jihovýchod směrem na Slovjansk a Barvinkove. Ruské a běloruské síly se za pomoci demonstrativních akcí snaží udržet ukrajinské jednotky v okolí Kyjeva. Je však velmi nepravděpodobné, že by tyto jednotky zahájily nové útočné operace, a ukrajinské jednotky z okolí Kyjeva se pravděpodobně mohou bezpečně přemístit na východní Ukrajinu," píší analytici ISW.

Z Donbasu se v očekávání útoku evakuovalo na západ Ukrajiny 170.000 lidí

Z Ukrajinou kontrolované části Doněcké a Luhanské oblasti se v očekávání nové ruské ofenzívy evakuovalo vlakem za západ země více než 170.000 lidí. Evakuační soupravy, jejichž provoz ve čtvrtek přerušil nálet ruského letectva, nyní opět jezdí. Informoval o tom v noci na dnešek gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu koncem března uvedl, že "osvobození" Donbasu je prvořadým cílem ruské "speciální vojenské operace", což je oficiální kremelský termín pro invazi na Ukrajinu. Kyjev očekává, že na průmyslový východ země se ruská vojska v příštích dnech a týdnech soustředí, zatímco z předměstí metropole a dalších částí severní Ukrajiny se už stáhla.

"Vzhledem k tomu, že Rusové soustřeďují své úsilí v Doněcké a Luhanské oblasti, je pro civilisty lepší tyto regiony opustit," napsal Kyrylenko s tím, že evakuační vlaky vyrážejí denně.

Ruský letecký úder na přejezd nad železniční tratí v obci Barvinkove ve čtvrtek dočasně přerušil cestu tří evakuačních vlaků, které mířily z Donbasu na západ Ukrajiny. V noci na dnešek Kyrylenko oznámil, že "vlaky jsou již v bezpečné vzdálenosti od epicentra náletu a jedou po stanovené trase". Mezi cestujícími podle něj nejsou žádní zranění.

Dočasně přerušené železniční spojení u obce Barvinkove je jediné, které vede přes neokupované ukrajinské území do velkých donbaských měst Slovjansk a Kramatorsk. Vyřazení tratě z provozu by výrazně zkomplikovalo nejen evakuace civilistů z Donbasu, ale i přísun posil ukrajinské armády bránící tuto část Ukrajiny.

