Cílem fotbalistů Bohemians 1905 je skončit do desátého místa

Praha - V minulé sezoně prožili fotbalisté Bohemians 1905 pořádné drama, když se až v posledním nadstavbovém kole díky gólu Josefa Jindřiška ve čtvrté minutě nastavení vyhnuli baráži. Proto si "Klokani" přejí prožít klidnější ročník. Podle trenéra Martina Haška je cílem po základní části skončit do desátého místa, což zaručuje účast ve skupině o Evropu.

"Nebudu tady říkat, že si klademe cíl skončit do šestého místa a že budeme hrát v první skupině. Kdyby se to stalo, samozřejmě by nám to nevadilo. Ale nepovažuju za reálné si takový cíl dávat. Cíl skončit do desátého místa si v podstatě dát musíme," řekl Hašek na dnešní tiskové konferenci.

"V minulé sezoně jsme skončili jedenáctí a málem jsme se v tom bahně ještě utopili. To už nechceme zopakovat. Rozdíl mezi desátým a jedenáctým místem je obrovský. Tento cíl můžeme považovat za oficiálně vyhlášený," uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

"Znamená to, že jsme aktivními účastníky bojů nadstavbové části o evropské poháry, což je taková mrkvička, která nám visí před očima. Otevíráme na ní pusinku a rádi bychom si kousli někdy v budoucnu. Čím dřív, tím líp," prohlásil Hašek.

V mužstvu skončili Júsuf Hilál, Lukášové Juliš a Pokorný, Rudolf Reiter a Michal Švec. Na půlroční hostování bez opce zamířil do Ružomberku Filip Hašek.

Vršovický celek posílili Ibrahim Keita, Patrik Le Giang a Jakub Rada. Na hostování přišli Petr Hronek a Jakub Podaný. Tříletou smlouvu podepsal Kamil Vacek, který na jaře v Ďolíčku hostoval.

Vedení klubu jedná také o příchodu jednadvacetiletého obránce Daniela Köstla, který od února 2018 působil v Liberci na hostování ze Sparty. "Rádi bychom to dotáhli, aby v pátek mohl nastoupit," konstatoval Hašek.

Bohemians sehráli v přípravě pět utkání, z nichž dvě vyhráli a tři prohráli. "Příprava byla strašně rychlá. Pro nás hráče je super, že je příprava krátká. To, co nás baví, a to, pro co fotbal hrajeme, jsou mistrovské zápasy před diváky," řekl obránce David Bartek.

"Klokany" trápí marodka. Úvodní ligový zápas v Jablonci neodehrají Martin Dostál, Daniel Krch, Le Giang, David Puškáč, Rada a Jan Vondra. "I přesto jsme schopní sestavit konkurenceschopnou a smysluplnou jedenáctku," uvedl Hašek.

Bohemians se v nové sezoně budou moci opřít o větší podporu fanoušků. Jako jediný klub v lize využili možnost zavedení míst na stání. Kapacita v Ďolíčku se z 5000 míst zvýší na 6300.