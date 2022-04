Cílem cesty byla podpora ukrajinské straně, řekl po návratu Vystrčil

Praha - Cílem čtvrteční cesty senátorů na Ukrajinu bylo podpořit ukrajinskou stranu a deklarovat, že ČR bere Ukrajinu za suverénní, samostatnou a fungující zemi. Po návratu z cesty to novinářům řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Senátoři se také podle něho chtěli přesvědčit o tom, že ukrajinská strana podává o dopadech války pravdivé informace. Ukrajina podle Vystrčila potřebuje další vojenskou a humanitární podporu a také podporu Ukrajincům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Česko proto podle šéfa Senátu bude prosazovat, aby Ukrajina měla perspektivu plného členství v EU.

Fotogalerie

Vystrčil řekl, že nabídka navštívit Ukrajinu přišla od ukrajinských představitelů i zástupců dalších zemí EU několikrát. Jedním z cílů tedy bylo vyhovět ukrajinské straně a přesvědčit se o tom, jak to ve válkou zničených oblastech vypadá. Že páchaná zvěrstva jsou pravdy a brutalita ruských vojáků je vysoká, konstatoval šéf Senátu. První místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) potvrdil, že z ukrajinské strany zazněla i přání na dodávky více zbraní a hlavně těžkých zbraní. Podle něj jde spíše o apel na ostatní státy, protože Česko těžké zbraně na Ukrajinu dodává. Nevidí podle svých slov smysl v tom, dodávat stovky tisíc pistolí, když Ukrajinci potřebují těžké zbraňové systémy.

Česko považuje Ukrajinu podle Vystrčila za suverénní, samostatnou a fungující zemi, která má svůj parlament, který i za těchto těžkých podmínek funguje. Válkou postižená země nyní podle něj potřebuje další vojenskou a humanitární pomoc, ale i morální podporu, která by měla směřovat k členství Ukrajiny v EU. Ukrajinští představitelé podle předsedy Senátu potřebují, aby politici z demokratických zemí přijeli, stali se očitými svědky a říkali, co se na Ukrajině stalo. Chce proto apelovat na své kolegy, aby, pokud si na to troufnou, podnikli cestu na Ukrajinu. Je to podle něj jedna z věcí, která k té válce patří. "Pokud se někdo ptá, co může udělat, když neumí střílet ze samopalu nebo tam nemůže jít bojovat, protože NATO je obranné společenství, tak se tam může jet podívat. A pokud má dostatečně silný hlas, tak by potom měl ty věci vykřičet do světa tak, jak je tam viděl,“ prohlásil Vystrčil. Dodal, že šlo o jednu z ukrajinských proseb.

Vystrčil ve čtvrtek se svým polským protějškem Tomaszem Grodzkým navštívil Ukrajinu, která od konce února čelí ruské invazi. V projevu v ukrajinském parlamentu odmítl možnost územních ústupků Rusku a počínání ruských vojáků v ukrajinských městech přirovnal k nacistickému vyhlazení českých obcí. Čeští a polští senátoři navštívili také města, která utrpěla během ruského bombardování a okupace značné škody.

Vystrčil ještě dnes ráno v 05:44 umístil na svůj twitterový účet informaci, že se nachází na polsko-ukrajinské hranici. Do Prahy dorazili senátoři před devátou hodinou na kbelské vojenské letiště a krátce před 09:00 dorazili do sídla Senátu.

Cestu senátorů zkritizoval ve čtvrtek bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj tato cesta nic nevyřeší a jde o marketingovou záležitost. Vystrčil dnes řekl, že by se Babiš na Ukrajinu měl jet podívat. "Kdyby potřeboval sehnat pozvání, tak se nabízím,“ poznamenal. "A pokud potom ta slova zopakuje, tak do politiky nepatří," dodal. Místopředseda Senátu Růžička označil toto zlehčování cesty za hanebné.

Předseda zahraničního výboru Pavel Fischer řekl mimo jiné, že je povinností senátorů, aby společně s vládou informovali podnikatele, že podnikání v Rusku se už nemůže vrátit k tomu, co bylo dřív. "Proto cítíme nejen jako naši povinnost o tom s podnikateli mluvit, ale je také naší povinností našim podnikatelům otevírat dveře na nové trhy, protože ta válka zanechá stopy na generace v Evropě,“ dodal. Ukrajinská politická reprezentace je podle Fischera odhodlaná pracovat na tom, aby Ukrajina byla opět svobodnou ve všech svých územích v rámci mezinárodně uznaných hranic. Fischer stejně jako Vystrčil vnímá jako svou povinnost informovat partnery v NATO, a proto se chce ještě dnes spojit s předsedy parlamentních výborů a domluvit s nimi společný postup.

Ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis cestu senátorů ocenil. "Mockrát děkuji Miloši Vystrčilovi za jeho důležitou návštěvu Ukrajiny v této složité bezpečnostní situací. Velice si vážíme Vaší, pane předsedo, podpory. Připojuji se k potlesku, který zazněl včera v ukrajinském parlamentu na Vaši počest a počest České republiky,“ uvedl velvyslanec na sociálních sítích.

Senátorskou misi ve čtvrtek podpořil premiér Petr Fiala (ODS), podle něhož je třeba pokračovat v projevech podpory vůči Ukrajině. Také podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) je návštěva potvrzením, že Česko za Ukrajinou stojí. Fiala podnikl cestu do Kyjeva před měsícem společně se svým polským a slovinským protějškem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou a s polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským. Po nich do Kyjeva zamířila řada představitelů evropských zemí.

Český Senát minulý týden schválil stanovisko, podle něhož Rusko musí nést následky rozpoutání války proti Ukrajině včetně platby reparací. Horní parlamentní komora také konstatovala, že vraždění civilistů v ukrajinských městech nese všechny znaky válečného zločinu podle mezinárodního práva a že únosy obyvatel Ukrajiny do Ruska jsou neospravedlnitelné.

Česko od začátku bojů posílá Kyjevu vojenskou i humanitární pomoc, naopak do České republiky dorazilo podle odhadů z Ukrajiny přes 300.000 uprchlíků, hlavně žen a dětí.