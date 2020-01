Cílem agentury CzechTourism už není vyšší počet turistů

Brno - Podle předběžných odhadů se v Česku loni ubytovalo 22 milionů turistů a pokračoval trend růstu. Podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta už však není další zvyšování počtu turistů cílem. Tím je udržitelný cestovní ruch, tedy snaha přitáhnout do tuzemska návštěvníky, kteří nechají v místní ekonomice peníze a svým chováním nezatěžují místní. Agentura mimo jiné spolupracuje s cestovními kancelářemi, které přivážejí čínské turisty, aby společně kultivovaly chování těchto návštěvníků s ohledem na kulturní rozdíly.

Herget to řekl ČTK při zahájení brněnských veletrhů Go a Regiontour. "Myslím, že v Praze a v Česku není ještě tolik turistů, ale v Praze prochází dvěma třemi ulicemi. Zároveň se nedaří regulovat některé platformy sdílené ekonomiky a někdy chování turistů obtěžuje místní obyvatele. Musíme se naučit cestovní ruch řídit a dostat turisty na jiná místa v Praze i jinde v Česku," řekl Herget.

Naznačil tím, že snahy předchozích let o nalákání stále většího množství zahraničních návštěvníků jsou u konce. "Třeba v Českém Krumlově už postupují tak, že vybírají poplatky za parkování, motivují turisty, aby přijeli třeba už ráno," řekl Herget.

Aktuálním cílem je vytvoření 14 center turistického ruchu rozesetých po celé zemi a ta propagovat v okolních a později i ve vzdálenějších a mimoevropských zemích, a tím turisty rozmístit rovnoměrněji. "Ideálně by v každém kraji mohl být jakýsi hotspot, třeba krajské město, které má dostatečnou infrastrukturu a ubytovací kapacitu, a odtud by lidé mohli vyrážet na výlety do atraktivních míst. Třeba i speciálním autobusem, aby všude nejezdili auty a neodstavovali je někde na louce. Kampaní budeme mířit jak na české turisty, tak na zahraniční z okolních zemí," řekl Herget. Turisté ze sousedních zemí přijíždějí obvykle autem či vlakem a není pro ně problém se dostat do různých míst, navíc Česko znají a objevují hlouběji.

Turisty, kteří přilétají do Prahy či Vídně, by rád Herget viděl přenocovat například v Brně či v Českých Budějovicích a vychýlil je z obvyklé trasy po hlavních městech.

Turistický ruch podle něj může také významně pomoct například pohraničí a místní ekonomice. "Stát hledá cestu, jak pomoct restauracím či obchodům v malých obcích a třeba supermarket v Lipně patří k nejvýdělečnějším, přitom obec má 600 obyvatel. Věřím, že turistický ruch je lepší cesta než obestavět republiku průmyslovými halami, a že lidé chtějí dělat něco kreativnějšího než stát u pásu," řekl Herget.

Mezi jeho cíle patří také zřízení funkce turistického ombudsmana, který bude zahraničním turistům pomáhat v nepříjemných situacích. Například při okradení taxikářem, problémech s revizory či směnárnami.