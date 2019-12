Cigarety asi zdraží i v dalších letech, MF chystá další zdanění

Praha - Cigarety by měly zdražovat i v dalších letech. Ministerstvo financí plánuje zvyšovat spotřební daň u tabáku a cigaret i v letech 2021 až 2023. Sdělilo to na dotaz ČTK. Růst sazeb bude podle ministerstva odpovídat očekávanému růstu objemu mezd a platů v ekonomice. Ty by měly podle listopadové prognózy ministerstva růst v roce 2021 o 5,2 procenta a v roce 2022 o 4,7 procenta.

"Tento plán představuje onu jistotu a předvídatelnost, po kterých volal tabákový průmysl. Plán je navržen na tři roky a podobně jako u současného návrhu na rok 2020 nebude zvyšovat cenovou dostupnost," uvedlo MF. Zvyšování spotřební daně obsahuje i plán legislativních prací, který v pondělí schválila vláda. Zvyšování spotřební daně, tedy zdražení, u tabáku odůvodňuje ministerstvo financí i omezením dopadů účinků návykových látek na zdraví obyvatel.

Zhruba desetiprocentní růst spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, plánuje vláda od ledna 2020. Návrh obsahující i další daňové změny na počátku prosince schválila Sněmovna, Senát ho ale vrátil poslancům zpět k projednání. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun. Poslanci budou normu projednávat znovu příští týden a očekává se její schválení.

Plán na roky 2021 až 2023 už MF představilo i zástupcům tabákového průmyslu. Z vyjádření tabákových firem pro ČTK vyplývá, že MF by mělo být kvůli skokovému zvýšení daně již v příštím roce ve stanovování nových sazeb v dalších letech zdrženlivé. V opačném případě podle nich hrozí nárůst černého trhu. Dlouhodobý plán na zvyšování spotřební daně obecně vítají.

Šéf komunikace British American Tobacco Tomáš Tesař upozornil, že návrh dalšího zvyšování spotřebních daní na tabákové výrobky přichází velmi brzy po skokovém zvýšení v příštím roce. Podle něj bude spojeno s řadu negativních důsledků. "Můžeme očekávat výrazný pokles nákupů turistů u hranic s Německem a Rakouskem a zároveň prudké zvýšení legálního dovozu cigaret ze Slovenska a Polska, kde budou v příštím roce až o 20 Kč na krabičku levnější. V neposlední řadě dojde k nárůstu objemu černého trhu. Před dvěma lety to byla asi čtyři procenta, v současnosti už 10 procent," uvedl.

Obdobně se vyjádřil i šéf komunikace Japan Tobacco International Jiří Hauptmann. "Vzhledem k dramatickému zvýšení spotřební daně v roce 2020, je potřeba citlivý přístup, aby se zamezilo přílivu nezdaněných tabákových výrobků do ČR a možné deformaci českého trhu," uvedl.

Podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, by mělo další zvýšení spotřební daně do rozpočtu podle předběžných odhadů přinést v roce 2021 navíc 2,2 miliardy korun a 2,1 miliardy korun v roce 2022 i v roce 2023. Odhad přitom počítá se změnou chování spotřebitelů, snížením celkového počtu spotřebitelů nebo poklesem spotřeby tabákových výrobků.