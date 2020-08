Cicilia poprvé skóroval, Slovácko ale Jablonec opět neporazilo

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali v druhém ligovém kole 1:1 s Jabloncem a v součtu s pohárem neporazili svého soupeře už 14 utkání. Domácí poslala do vedení ve 48. minutě premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži letní posila Rigino Cicilia, v 79. minutě ale srovnal z přímého kopu střídající Jan Chramosta. Vzájemný duel na Slovácku skončil remízou už pošesté za sebou. Oba týmy mají po dvou duelech na kontě čtyři body.

Po opatrném začátku poprvé zahrozilo v osmé minutě Slovácko, Petrželovi sebral jasnou gólovou šanci na poslední chvíli přesným i čistým skluzem Považanec. Domácí nadějná situace povzbudila a Severočeši se takřka celý první poločas především bránili.

V 25. minutě zahrozil na druhé straně z ojedinělé akce Kratochvíl, proti jeho nepřesné střele z hranice vápna ale brankář Nemrava zasahovat nemusel. Největší šanci úvodního dějství tak měl domácí Hofmann, jenž po Sadílkově centru z rohového kopu orazítkoval v 31. minutě hlavičkou tyč.

I po pauze vstoupili na trávník aktivněji domácí a brzy se dočkali odměny. V 48. minutě si navedl míč do pokutového území Petržela, jehož pokus z úhlu ještě gólman Hrubý vyrazil, na následnou Ciciliovu dorážku hlavou do prázdné brány už ale dosáhnout nemohl. Jablonec inkasoval poprvé v novém ligovém ročníku.

Komplikace pro domácí nastala v 62. minutě, kdy se zranil kapitán Daníček. Na hřišti ho nahradila staronová posila Hellebrand, jenž přišel v průběhu týdne na hostování ze Slavie. Jablonec směrem dopředu ožil, i tak se ale dlouho nemohl dostat do vážnější šance.

Až v 79. minutě si postavil míč k přímému kopu střídající Chramosta a po šesti minutách na hřišti srovnal výstavní ránou z 20 metrů na 1:1. Devětadvacetiletý útočník skóroval v lize poprvé od zápasu se Spartou z loňského listopadu. V nastavení mohl ještě zvrátit skóre ve prospěch Slovácka Hellebrand, jeho technický pokus ale vytáhl Hrubý mimo tři tyče.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Přijde mi, že s Jabloncem hrajeme zápasy jak přes kopírák. V prvním poločase jsme byli lepší s výjimkou posledních 10 minut, ale bohužel jsme byli i nepřesní ve finální fázi. Náš výkon měl celkem slušné parametry, dobře jsme napadali. Některé věci jsme nedořešili do zdárného konce. V druhém poločase naše aktivita vyústila ve vedoucí gól, myslím, že zasloužený. Pak jsme se ale nepochopitelně zatáhli. Jablonec získával územní převahu a my jsme mu sami svými chybami dovolili vyrovnat. Branka jde asi i na stranu gólmana. Jako by se nám odchodem Daníčka narušila kompaktnost týmu. Remíza je vzhledem k vývoji málo, je to ztráta dvou bodů."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Čekali jsme těžké utkání, Slovácko hraje prakticky dva roky pohromadě. Vstoupili jsme do toho dobře, ale jen tři čtyři minuty. Pak jsme neudrželi míč, málo pohybu. V polovině první půle se to zase trochu vyrovnalo, dohráli jsme to do poločasu. Prvních pět minut druhé půle jsme čekali, lítalo nám to tam. Uděláme zbytečný roh, pak standardka a pak po centru dostaneme gól. Jako bychom na to čekali. Od 50. minuty nás najednou bylo plné hřiště, začali jsme hrát. Takhle aktivní bychom měli být. Dali jsme do hry Ladru, Chramostu s Jovovičem. Už jsme hráli vzadu na tři, už nám nic jiného nezbývalo. Vyrovnali jsme Chramostou, on ty standardky umí kopnout. Domácí měli v nastavení velkou šanci a tam nás podržel Vlasta Hrubý. Je to pro nás nesmírně cenný bod ze Slovácka jako každý rok. Tady se body vozit nebudou, takže my si ho ceníme. Máme ze dvou zápasů čtyři body, bereme je, ale chceme vyhrávat."

1. FC Slovácko - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 48. Cicilia - 79. Chramosta. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Pečenka - Marek (video). ŽK: Cicilia, Reinberk, Daníček, Havlík, Kohút - Hrubý, Holík, Kratochvíl. Diváci: 2000 (limit 5102 osob na stadionu).

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek (56. Kalabiška) - Petržela (81. Kohút), Sadílek (81. Kliment), Daníček (63. Hellebrand), Havlík, Navrátil - Cicilia. Trenér: Svědík.

Jablonec: V. Hrubý - Holík (74. Jovovič), Martinec, Kubista, Podaný (73. Chramosta) - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, R. Hrubý (65. Ladra), Zelený - Schranz (83. Jeřábek). Trenér: Rada.