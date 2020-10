Cichanouská požaduje opakování voleb pod mezinárodním dohledem

Praha - Prezidentské volby v Bělorusku se musí opakovat, musí být pod dohledem mezinárodních pozorovatelů a nesmí v nich být omezen seznam kandidátů, jako tomu bylo letos v srpnu. Na mezinárodní konferenci Forum 2000 to dnes řekla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Zdůraznila také, že současné protesty proti režimu Alexandra Lukašenka nejsou geopolitickým střetem Ruska s Evropskou unií, ale vnitřní záležitostí Bělorusů. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v debatě s Cichanouskou zdůraznil, že EU neusiluje o změnu vztahů mezi Běloruskem a Ruskem.

Cichanouská, která v srpnu kandidovala proti Lukašenkovi, řekla, že opozice nyní vznáší pouze minimalistický požadavek na uspořádání nových, tentokrát spravedlivých voleb. Cílem podle ní je ukončit diktátorský režim v zemi. Vizi budoucnosti pro Bělorusko bude podle Cichanouské muset přednést každý z kandidátů ve volebním programu a bude na občanech, aby si vybrali preferovanou variantu.

Lídryně opozice také odmítla, že by střet mezi opozicí znamenal volbu mezi Běloruskem a EU. "Jsme nezávislá a suverénní země," zdůraznila. Pozici Běloruska vidí mezi východem a západem, země podle ní chce přátelské vztahy se všemi svými sousedy.

Petříček uvedl, že ani EU neusiluje o to, aby Bělorusko měnilo své vztahy s Ruskem. "Bělorusko si po nových volbách bude moci zvolit, s kým chce spolupracovat. Je to vnitřní věc Běloruska a Bělorusové mají k Rusům tradičně velmi blízko," řekl ministr. Podle něj se nedá očekávat, že by nad Minskem vlály vlajky EU.

Petříček také zdůraznil, že unie hodlá podporovat běloruskou občanskou společnost, a to jak morálně, tak prakticky. EU by podle něj také měla připravit komplexní plán, který by po opakovaných prezidentských volbách nabídl Bělorusku ekonomickou spolupráci, rozvoj svobodných médií nebo možnost studentských pobytů v unii.

Cichanouská na konferenci také uvedla, že dosavadní snahy opozice o jednání se zástupci režimu nikam nevedly, protože úřady odmítají komunikovat. Opozice proto má zájem o mezinárodní zprostředkování rozhovorů. Cichanouská by v tomto směru uvítala zprostředkovatelskou roli kterékoli země, vhodné by podle ní bylo, kdyby se zapojilo i Rusko.

V Bělorusku vypukly nepokoje po srpnových prezidentských volbách. Běloruské úřady vyhlásily vítězem dosavadního prezidenta Lukašenka, opozice zformovaná kolem Cichanouské považuje výsledky za zfalšované. Evropská unie, včetně Česka, Lukašenkovo zvolení neuznává. Ministři zahraničí EU se dohodli na sankcích proti představitelům režimu zodpovědným za falšování voleb i potlačování protestů, na seznamu je i Lukašenko.

Cichanouská dnes vyjádřila přesvědčení, že na rozdíl od roku 2010 budou protestující vytrvalejší a dosáhnou svého cíle. Výhodou proti situaci před deseti lety podle ní je, že se mohou demonstranti snáz organizovat pomocí internetu. Vyrostla také nová generace, která nechce žít v autoritářském režimu.

Petříček vyjádřil naději, že úsilí o změnu poměrů v Bělorusku nebude trvat tak dlouho jako v 80. letech v Polsku, kdy teprve po devíti letech od založení nezávislých odborů Solidarita došlo k dohodě s komunistickým režimem na předání moci. Západ se ale podle českého ministra přesto musí připravit na možnost, že se Lukašenkův režim ještě nějakou dobu udrží. O to důležitější bude v tomto mezidobí podpora běloruské občanské společnosti, uvedl Petříček.

Hřib: Pandemie koronaviru je i příležitost k inovacím

Pandemie koronaviru omezuje kontakt s ostatními částmi světa, mohla by ale být příležitostí k zavedení inovací, které zlepší budoucí život v Praze. Zároveň by mohla přispět i k vyřešení některých problematických otázek z předkrizové doby, jako byl nadměrný turismus. Na úvod druhého dne mezinárodní konference Forum 2000 to dnes řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Pandemie je podle Hřiba obrovskou výzvou pro ekonomiku, kulturu, vzdělávání i turismus. "Vidím situaci ale i jako příležitost zaměřit se na inovace," řekl primátor. Zmínil pokrok v digitalizaci, změnu organizace práce nebo podporu projektů udržitelného rozvoje. Krize podle něj také dává příležitost do budoucna připravit řešení negativního trendu nadměrné turistické zátěže v hlavním městě. "Pokud zvládneme zavést správné inovace, budoucí pozice Prahy ve světě bude určitě silnější než dříve," řekl Hřib.

Podotkl také, že magistrát se primárně zaměřuje na řešení pražských záležitostí, pozice Prahy jako sebevědomého a progresivního města ale vede i k tomu, že se vyjadřuje k některým tématům spojeným se zahraniční politikou. "Je třeba vyjádřit obavy o lidská práva, obavy z antiliberálních tendencí kolem nás. Je důležité mluvit o těchto otázkách i přes zastrašování od těch, koho kritizujeme," řekl pražský primátor.

Pražský magistrát se pod Hřibovým vedením dostal do sporu s Čínou kvůli ustanovením v partnerské smlouvě mezi Prahou a Pekingem, která hovořila o dodržování politiky jedné Číny. Obě hlavní města nakonec smlouvu vzájemně vypověděla, Praha následně uzavřela partnerskou smlouvu s Tchaj-pejí. Hřib také čelil kritice z Ruska kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova podle zavražděného kritika Kremlu.

U zrodu Fora 2000 stáli v roce 1997 tehdejší český prezident Václav Havel, spisovatel Elie Wiesel a japonský filantrop Jóhei Sasakawa. Jejich záměrem bylo poskytnout prostor osobnostem z nejrůznějších oborů k analýze výzev nového tisíciletí.