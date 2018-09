New York - Slovenská tenistka Dominika Cibulková v 3. kole US Open překvapivě porazila 3:6, 6:3, 6:3 wimbledonskou vítězku a světovou čtyřku Angelique Kerberovou z Německa. Ze čtyř nejvýše nasazených hráček tak do osmifinále newyorského grandslamu prošla jen obhájkyně loňského titulu, trojka Sloane Stephensová z USA.

Po porážce Kerberové je zároveň jasné, že i čtvrtý letošní grandslam bude mít jinou vítězku. Předchozí turnaje "Velké čtyřky" totiž vyhrály právě už vyřazené Simona Halepová (Roland Garros) a Caroline Wozniacká (Australian Open).

Cibulková v dosavadních dvou letošních zápasech s Kerberovou neuhrála ani set. Ve Flushing Meadows, kde Němka před dvěma lety triumfovala, však slovenská tenistka navázala na své slavné vítězství nad Kerberovou z finále Turnaje mistryň 2016. V osmifinále se 29. nasazená Cibulková utká s loňskou finalistkou Madison Keysovou z USA.

Bez větších problémů prošel do osmifinále pětinásobný šampion US Open Roger Federer, jenž za hodinu a tři čtvrtě zdolal bez ztráty servisu 6:4, 6:1, 7:5 nevyzpytatelného Nicka Kyrgiose z Austrálie. Ve 4. kole sedmatřicetiletého Švýcara čeká Australan John Millman, jenž je ve 29 letech v této fázi na grandslamu poprvé v kariéře.