Cibule stojí dvojnásobek než loni, zdražil i květák či brambory

Praha - Cibule stojí v obchodech dvojnásobek než loni, o více než polovinu zdražily květák, brambory a zelí. Kromě zeleniny ale spotřebitelé platí více také za vepřové maso, pečivo a těstoviny. Proti loňskému červenci naopak zlevnily máslo, vejce, cukr a ovoce. Vyplývá to z červencových průměrných cen, které zveřejnil Český statistický úřad. Statistici každý měsíc sledují a zveřejňují ceny šesti desítek potravin.

Pokud se ceny všech sledovaných výrobků sečtou jako obsah nákupního košíku, je celkový součet proti loňskému červenci o stokorunu vyšší.

Nejvýraznější nárůst ceny je patrný u cibule. Zákazníci letos o prázdninách platí za kilogram 32,52 koruny, zatímco loni to bylo 15,40 koruny. V červenci přitom cibule zlevnila proti červnu o 6,50 Kč/kg. Květák za rok zdražil o téměř 17 korun na průměrných 41,14 koruny. O více než polovinu jsou letos dražší i brambory a hlávkové zelí.

Ze sledovaných druhů zeleniny zlevnila pouze mrkev. O více než třetinu jsou dražší okurky a papriky, o pětinu podražila rajčata. V návaznosti na toto zdražení je třeba sáhnout hlouběji do peněženky také u nákupu kečupu, nakládaného zelí a sterilovaných okurek.

Zdražuje také vepřové maso a v souvislosti s tím i šunka, sádlo, párky či paštika. Různé druhy vepřového masa, jako je plec, bůček, kýta či krkovice, podražily proti loňsku o čtyř až osm procent, tedy o pět až sedm korun na kilogramu masa. U hovězího masa nepatrně zlevnilo zadní bez kosti, ale nahoru šly ceny pravé svíčkové či předního bez kosti. Dražší jsou i kachny a kapři, naopak cena kuřat nepatrně klesla.

Naproti tomu výraznější zlevnění statistici zaznamenali u ovoce. Jablka jsou levnější o více než třetinu, citrony téměř o pětinu a pomeranče o osm procent. Ze sledovaných druhů ovoce zdražily proti loňskému létu pouze banány, a to o pětinu.

Levněji lidé letos o prázdninách nakupují také máslo, jehož cena loni trhala rekordy. Letos cena pozvolna klesá a v létě stála čtvrtkilová kostka másla v obchodech v průměru zhruba 45 korun. Před rokem to ovšem bylo 53,60 Kč a na rekordních 55,80 koruny přišla loni v říjnu. Podobné je to i u vajec, které lze letos v obchodech pořídit levněji než loni.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy tlak na růst cen potravin nepolevuje a zejména kvůli stále nepříliš příznivému počasí ani nepoleví. "Loňské suché a teplé počasí, které vedlo ke špatné úrodě obilovin či brambor, se sice letos ve stejně kritické podobě neopakuje, avšak zemědělci stále spokojení nejsou. Růst cen potravin tak nadále zrychluje a v příštím roce bude ještě markantnější než letos," uvedl minulý týden Kovanda.

Za rychlejším zdražováním masa je podle Kovandy zejména epidemie afrického moru prasat, která se z Asie, zejména Číny, rozšířila také do Evropy a podle něj hrozí rozšíření i do ČR. "V souvislosti s potíráním epidemie je třeba vybíjet ve velkém chovy prasat, což celosvětově snižuje dostupnost vepřového, ale třeba i šunky či sádla. To tlačí cenu vzhůru a nutí spotřebitele nahrazovat vepřové v jídelníčku hovězím či kuřecím, takže ve výsledku, byť mírněji zdražují i tyto druhy mas," zmínil.

Průměrné ceny vybraných potravin v obchodech (v Kč):

červenec 2018 červenec 2019 Konzumní brambory (1 kg) 14,22 22,60 Zelí hlávkové bílé (1 kg) 17,21 25,82 Okurky salátové (1 kg) 34,55 48,32 Papriky (1 kg) 55,74 74,38 Rajčata červená kulatá (1 kg) 32,57 38,77 Květák bílý celý 24,28 41,14 Cibule suchá (1 kg) 15,40 32,52 Mrkev (1 kg) 26,73 26,10 Jablka konzumní (1 kg) 43,30 28,09 Pomeranče (1 kg) 39,29 36,19 Banány žluté (1 kg) 26,09 31,45 Citrony (1 kg) 67,70 48,17 Nakládané zelí (1 kg) 42,52 46,19 Sterilované okurky (1 kg) 57,27 67,86 Kečup rajčatový (1 kg) 60,28 63,95 Hovězí maso zadní bez kosti (1 kg) 225,51 224,61 Vepřová plec (1 kg) 117,35 124,07 Párky (1 kg) 146,58 157,52 Šunka vepřová (1 kg) 206,65 215,56 Kuřata kuchaná celá (1 kg) 66,26 65,39 Mléko polotučné pasterované (1 l) 20,19 20,24 Eidamská cihla (1 kg) 137,43 140,82 Smetanový jogurt ovocný (150 g) 11,63 12,00 Jogurt bílý netučný (150 g) 9,22 9,29 Vejce slepičí čerstvá (10 ks) 36,98 29,85 Máslo (1 kg) 214,34 179,55 Vepřové sádlo škvařené (1 kg) 63,41 66,55 Pšeničná mouka hladká (1 kg) 11,59 11,44 Rýže loupaná dlouhozrnná (1 kg) 36,21 37,42 Těstoviny vaječné (1 kg) 49,83 53,01 Chléb konzumní kmínový (1 kg) 24,30 26,20 Pečivo pšeničné bílé (1 kg) 43,93 47,75 Cukr krystalový (1 kg) 14,56 11,47 Pravý včelí med (1 kg) 206,12 208,73 Pivo výčepní světlé, lahvové 0,5 l 11,65 11,44 Jakostní víno bílé (0,75 l) 99,03 97,74 Jakostní víno červené (0,75 l) 103,99 98,40

Zdroj: ČSÚ