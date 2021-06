Chytrý věří, že si fotbalisté s Bořilovou absencí poradí

Praha - Trenéři fotbalové reprezentace musejí před nadcházejícím osmifinále mistrovství Evropy vyřešit, kým nahradí obránce Jana Bořila. Levý bek dostal v úterním závěrečném utkání skupiny proti Anglii druhou žlutou kartu na turnaji a jeden zápas bude muset vynechat. Zastoupit by ho mohl Aleš Matějů či pravý obránce Pavel Kadeřábek. Asistent hlavního kouče Jiří Chytrý věří, že náhradník roli zvládne. Bořila proti Anglii nechali trenéři dohrát proto, že chtěli střídáními posilovat ofenzivu a odvrátit pozdější porážku 0:1.

"Varianty vyplývají z nominace. Přímo na ten post je nominovaný Aleš Matějů, může tam hrát Pavel Kadeřábek, dokonce i Michal Sadílek. Plus další alternativy. Takže my teď budeme zvažovat možnosti, které máme k dispozici. A směrem k utkání věřím, že si poradíme," řekl v on-line rozhovoru Chytrý.

Trenéři se budou rozmýšlet i podle toho, na jakého soupeře tým v osmifinále narazí. "Řekl bych, že stejnou roli bude hrát to, jakého soupeře nám přisoudí dnešní poslední zápasy ve skupinách, i to, jak vnímáme hráče na tréninku. A co si budeme myslet, že bude pro zápas nejlepší," dodal Chytrý, jehož tým se už opět chystá v Praze, kde má během Eura základnu.

Bořil, který byl před třetím utkáním skupiny v ohrožení stejně jako záložník Lukáš Masopust a útočník Adam Hložek, dostal žlutou kartu v 61. minutě. Trenérský štáb nechal slávistického kapitána na trávníku až do konce a neposlal do zápasu případného náhradníka na osmifinále, aby se rozehrál.

"My jsme zvažovali varianty už před utkáním. Ale příprava na utkání probíhala za situace, že jsme ještě neměli jistý postup. To jsme se dozvěděli až večer před utkáním. Když se to rozhodlo, už jsme to nechtěli večer měnit, měli jsme sestavu připravenou. Chtěli jsme hrát na vítězství, hráli jsme v nejsilnější možné sestavě. Šli jsme do toho i s tím rizikem, že Honza tu kartu dostat může, byť jsme věřili, že ne," uvedl Chytrý.

"V průběhu utkání jsme pak prohrávali 0:1 a posílali jsme do hry ofenzivní hráče. Pořád jsme se snažili dosáhnout aspoň na tu remízu, ta nám dávala jistotu toho, že bychom vyhráli skupinu. Dali jsme přednost tomu, že jsme se pokusili udělat něco s utkáním. Nemyslím si, že by bylo rozhodující pro toho, který by tam nastoupil, že by si zahrál 15 minut. Že by mu to pomohlo, aby se rozehrál na turnaji," dodal Chytrý.

Na Euru musejí hráči po dvou žlutých kartách další zápas vynechat, kumulované tresty se mažou až po čtvrtfinále. "My jsme samozřejmě před utkáním věděli, že Honza hraje pod rizikem druhé žluté, která, jak jsme měli informace, znamená stopku. Po utkání tam byla trochu taková dezinformace, že je šance, že by se karty mohly rušit. Byli bychom rádi, ale ukázalo se, že to byla mylná informace," doplnil Chytrý.