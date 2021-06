Chytrý: Pokud chceme uspět ve vyřazovací fázi, musíme se zlepšit v ofenzivě

Praha - Pokud chtějí čeští fotbalisté ve vyřazovací fázi na mistrovství Evropy uspět, musejí se podle asistenta trenéra Jiřího Chytrého zlepšit v ofenzivě a při tvorbě gólových šancí. Ve třech zápasech skupiny se prosadil jen útočník Patrik Schick, který dal všechny tři dosavadní branky národního týmu na turnaji. O českém soupeři pro osmifinále se rozhodne dnes večer.

"Ofenzivní hra je to, co nás limituje. Úspěšnost, efektivita i schopnost vytvářet si brankové příležitosti. Jednoznačně je to to, v čem se musíme zlepšit, pokud chceme pomýšlet na to, abychom byli úspěšní ve vyřazovací fázi," řekl v on-line rozhovoru s novináři Chytrý, jehož tým ve skupině postupně porazil Skotsko 2:0, remizoval s Chorvatskem 1:1 a v úterý prohrál s Anglií 0:1.

Do ofenzivy se podle něj musejí zlepšit všichni. "My určitě chceme víc. Bavíme se o tom s hráči, na tréninku se tomu věnujeme. Chybí nám tam více sprintových náběhů za obranu, s tím souvisí timing, kvalita přihrávek od středové formace. Aby se s kluky sladili a v ten správný moment tam přihrávky chodily, ať už skrze obranu nebo přes," poznamenal Chytrý.

"Zlepšit musíme dohromady celkovou součinnost, výběr místa, řešení finálních situací. V tom všem ještě nejsme úplně naladěni tak, jak bychom si představovali a jak to kluci dokážou. Proto máme tyhle problémy," dodal Chytrý.

Trenéři zatím na turnaji prakticky nemění základní sestavu. Do hry se až na pár minut proti Chorvatsku nedostal například záložník Antonín Barák. "Víme, jaké má přednosti. Vždy před utkáním zvažujeme alternativy a snažíme se postavit to nejlepší. Teď dostali přednost jiní. Hráli jsme přípravu s Itálií, pak generálku s Albánií, což byl vítězný zápas. Pak vítězný zápas se Skotskem, remíza s Chorvatskem a teď jsme šli do zápasu ve Wembley. Rozhodli jsme se, že zůstaneme u toho, jak jsme hráli poslední tři zápasy. Chtěli jsme to trochu stabilizovat," vysvětlil Chytrý.

Postup ze skupiny měli jeho svěřenci jistý už před úterním závěrečným utkáním ve skupině. Definitivu získali v pondělí večer díky ostatním výsledkům. "Vždy je to lepší na stadionu, bezprostředně po utkání jsou emoce nejsilnější. Ale nemyslím, že by nám to vadilo. V ten moment, kdy jsme věděli, že postupujeme, jsme měli velkou radost. Takže nám to nijak nezkazilo, že to bylo na hotelu a ne na hřišti," řekl Chytrý, jehož tým se na další průběh Eura chystá doma v Praze, kde má základnu.