Chytrý nepovažuje třetí místo fotbalistů v kvalifikační skupině za neúspěch

Praha - Přestože čeští fotbalisté skončili v kvalifikační skupině o postup na mistrovství světa až na třetím místě za vítěznou Belgií a druhým Walesem, asistent trenéra Jiří Chytrý to nepovažuje za neúspěch. Je rád, že reprezentanti se díky loňskému vítězství v Lize národů dostali do březnového play off o šampionát v Kataru. Věří, že se národnímu týmu na baráž povede vyladit výkony a zlepšit se.

Reprezentanti, kteří uzavřeli skupinu domácím vítězstvím 2:0 nad Estonskem, v kvalifikaci nedokázali ani jednou porazit Belgii a Wales. "Rozhodně si nemyslím, že by to bylo neúspěšné. Kdybychom porazili ty dva první týmy, to bychom samozřejmě chtěli. Ale papírové předpoklady jsou takové, že bychom tím udělali něco navíc. Nám se to nepovedlo, to je fakt," řekl na tiskové konferenci Chytrý, který zastoupil hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, jenž měl pozitivní test na koronavirus.

"Povedlo se nám to třeba v jiných zápasech. Při vrcholu roku na Euru jsme ty zápasy dokázali zvládnout, v kvalifikaci bohužel ne. Cílem bylo barážové umístění, což se nám díky vlastním výkonům v Lize národů povedlo. Mohli a chtěli jsme pomýšlet na víc, ale bereme to jako splněnou práci," doplnil Chytrý, jehož svěřenci v létě na mistrovství Evropy došli až do čtvrtfinále.

Národní tým ztratil na druhý Wales jeden bod. "Nepovedla se nám pasáž kvalifikace, v níž jsme prohráli v Belgii a neporazili doma Wales. Pak už jsme museli spoléhat na souhru okolností. V konečném důsledku to na druhé místo nestačilo a musíme to přijmout," poznamenal Chytrý.

Připustil, že tým neměl na podzim takovou formu jako v létě na Euru. I proto, že trenérům scházela řada zraněných hráčů včetně útočné jedničky Patrika Schicka. "Je potřeba vnímat, v jakém složení jsme odehráli Euro a kolik změn jsme museli udělat v dalších měsících, kolik hráčů jsme museli protočit. Nebylo to úplně vyladěné. Podzim byl těžký v tom, že jsme cítili, že tým nebyl v takové pohodě jako předtím, neměl takový drajv," uvedl Chytrý.

"Snažili jsme se z toho vytěžit, co šlo. Některé věci třeba v součinnosti nám nešly tolik jako v létě. Jsme ale rádi, že jsme si zajistili účast v baráži. Aby to bylo lepší, potřebujeme, aby kluci byli zdraví a hráli pravidelně. Abychom to mohli zastabilizovat. To je klíčové k tomu, abychom mohli čekat víc," doplnil Chytrý.

Trenéři proti Estonsku raději nenasadili kapitána Tomáše Součka, který by v případě žluté karty přišel o semifinále play off. "Měli jsme dvě takové pracovní varianty. Byla tam přímá úměra v tom, jaké šance bychom měli uhrát druhé místo a dostat se na nasazenou pozici. Tím, jak se šance zmenšovala a posunovala do teorie, tak jsme dali přednost jistotě, aby byl na to play off. I vzhledem k tomu, že byl těžký terén a riziko by bylo obrovské," vysvětlil Chytrý.

Během utkání byl ve spojení s hlavním trenérem Šilhavým. "Jako v minulých utkáních jsme měli spojení. V momentě, kdy měl pocit, že do toho chce vstoupit, nebo naopak my jsme něco potřebovali, tak jsme se spojili. Konzultovali jsme střídání, měli jsme nějaké varianty a návrhy. Konečné rozhodnutí bylo vždy schválené Jardou. Byl s námi v kontaktu během utkání," přiblížil Chytrý.

Během utkání letenské publikum pískalo na slávistického útočníka Michaela Krmenčíka, který se v posledních týdnech nevhodně projevoval proti svému někdejšímu klubu Plzni, díky níž se dostal do velkého fotbalu. "V první řadě kvitujeme atmosféru, byla výborná a hrálo se nám dobře. Pro Michala je to složitější, ta nevůle ze strany fanoušků má nějaké důvody, musí se s tím vypořádat," konstatoval Chytrý.