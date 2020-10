Chytrý: Jarda je nejdůležitější osoba v týmu, ale musíme zaskočit

Praha/Glasgow - Asistent trenéra Jiří Chytrý ve středečním duelu Ligy národů proti Skotsku zaskočí za hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který má koronavirus, a poprvé v kariéře povede v zápase českou fotbalovou reprezentaci. V přípravě na utkání se podle něj nic nezmění. S Šilhavým je ve spojení a konzultují veškeré detaily.

"Příjemné to určitě není. Jarda je hlavní kouč, vlastně takový manažer týmu, který je ta nejdůležitější osobnost. Samozřejmě pro nás všechny je to nepříjemné, ale budeme se s tím muset vyrovnat a za Jardu zaskočit," řekl ve videu pro média Chytrý před odletem do Skotska.

Věří, že absence Šilhavého tým před utkáním nijak nepoznamená. "Příprava se nezmění vůbec, protože jsme ve fázi, kdy všechny věci už byly nachystané, připravené, konzultované právě s Jardou. Teď už jedeme v režimu, který je jasně daný a na kterém se nebude měnit vůbec nic," uvedl Chytrý.

"Samozřejmě jsme s Jardou v kontaktu i dál, byli jsme i včera večer po jeho nuceném odjezdu. Takže všechny věci a ty detaily konzultujeme, bavíme se o nich a průběžně se o nich budeme bavit dál," dodal osmačtyřicetiletý trenér.

S Šilhavým spolupracuje už přes sedm let od angažmá v Liberci a v soutěžním zápase za něj bude muset zaskočit poprvé. "Asi jednou za Liberec jsem v téhle roli jel na Slavii, ale to byla zimní příprava. To se asi nedá srovnávat," poznamenal Chytrý.

Pochvaluje si, jak národní tým zvládá současné problémy s koronavirem. Kvůli nákaze vypadlo před středečním přípravným zápasem na Kypru i nedělním utkáním Ligy národů v Izraeli několik hráčů, reprezentanti přesto v obou duelech zvítězili 2:1.

"Dojem z hráčů máme samozřejmě dobrý. Přes všechna ta úskalí a komplikace, které nás potkaly, kluci dobře fungují jednak v trénincích, tak i v zápasech. Dokázali se s tím poprat a oba dva zápasy zvládli vítězně. Charakter a mentalita v týmu jsou velmi dobré. My jen doufáme, že to potvrdíme i v tom posledním zápase," uvedl Chytrý.

Český celek ztrácí ve skupině na Skotsko bod a může poskočit do čela tabulky. "Všechny zápasy ve skupině ukazují, že ty týmy jsou hodně vyrovnané. Jsou každý trochu jiný, specifický, ale všechny zápasy jsou víceméně o gól. Takže čekám, že to bude podobné těžké utkání. Skotové mají fyzicky hodně silný tým, jsou houževnatí. Více jak rok neprohráli. Přesto jsme odhodlaní a chtěli bychom tam zvítězit," podotkl Chytrý.