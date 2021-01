Chytrá karanténa: Téměř polovina seniorů má registraci k očkování

Praha - Téměř polovina seniorů nad 80 let, kteří nežijí v domovech seniorů, je zaregistrovaná v rezervačím systému na očkování. Uvedl to dnes před 13:00 na twitteru státní tým tzv. Chytré karantény. Podle něj jde o 159.300 registrovaných seniorů nad 80 let a více než 51.000 z nich má i svůj termín na očkování. Registrace do centrálního systému byla spuštěna v pátek v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, klienti domovů seniorů jsou očkováni bez registrace od prosince.

Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla dnes ráno ČTK řekl, že za tři dny se do rezervačního systému registrovalo 155.389 lidí starších 80 let, z toho 45.655 seniorů si i rezervovalo termín. Odpolední údaj je tedy zhruba o 4000 registrovaných a 5000 rezervací termínu vyšší. Senioři se mohou registrovat na webu crs.uzis.cz.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se mohou lidé starší 80 let k očkování přihlásit kdykoliv, třeba i za týden. "Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně," uvedl v pátek na twitteru ministerstva zdravotnictví.

Vedle toho pokračuje očkování zdravotníků a zaměstnanců a klientů domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem určených pro pacienty s demencí.

Proti koronaviru bylo v Česku do sobotního odpoledne očkováno podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 105.167 lidí. Ministerstvo zdravostnictví data o očkovaných zveřejňuje jednou týdně ve čtvrtek. Při očkování proti koronaviru zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, který očkoval více než 25 procent obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Dánsko, které dosud naočkovalo přes 2,5 procenta populace, následuje malá Malta a Slovinsko.